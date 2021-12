Spiritfarer: Eine neue Insel und mehr – Trailer & Termin zum „Jackie and Daria“-Update

Mit dem kostenlosen "Jackie and Daria"-Update bekommt der Indie-Hit "Spiritfarer" weitere neue Inhalte spendiert. Wie bekannt gegeben wurde, wird das neue Content-Update noch in diesem Monat veröffentlicht.

Seit der offiziellen Veröffentlichung im vergangenen Jahr wurde das Indie-Abenteuer „Spiritfarer“ von den Entwicklern von Thunder Lotus Games immer wieder mit Updates unterstützt.

Mit diesen hielten neue Inhalte wie die beiden Spirits Lily und Beverly, Optimierungen für den kooperativen Mehrspieler-Modus sowie diverse Quality-of-Life-Verbesserungen Einzug. Hinzukamen neue Rezepte, Gebäude und Sammelgegenstände. Wie die Verantwortlichen von Thunder Lotus Games bekannt gaben, steht das nächste kostenlose Content-Update zu „Spiritfarer“ bereits in den Startlöchern und wird ab dem 13. Dezember 2021 zur Verfügung stehen.

Diese Inhalte werden geboten

Doch welche Inhalte finden mit dem nächsten Content-Update den Weg in „Spiritfarer“? Neben einer neuen Insel werden zwei weitere Spirits in Form von Jackie und Daria geboten. Außerdem gibt es ein neues Event, neue Bootsgebäude und Ressourcen und vieles mehr. Passend zum nahenden Release des nächsten Content-Updates zeigen sich die neuen Inhalte in einem frisch veröffentlichten Trailer zu „Spiritfarer“.

„Spiritfarer ist ein gemütliches Management-Spiel über das Sterben. Du spielst Stella, den Fährmann der Verstorbenen, ein sogenannter Spiritfarer. Baue ein Boot, um die Welt zu erkunden. Freunde dich dann mit Geistern an und kümmere dich um sie, bevor du sie schließlich ins Jenseits entlässt. Bebaue Felder, betreibe Minen, fische, ernte, koche und finde deinen Weg über mystische Meere“, so die offizielle Beschreibung des Indie-Hits.

„Spiritfarer“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch erhältlich.

