Apex Legends: Entwickler greifen durch – Mehr als 2.000 Cheater gesperrt

In den vergangenen Monaten machten die Verantwortlichen von Respawn Entertainment immer wieder deutlich, dass Cheater und Betrüger im hauseigenen Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ nicht toleriert und rigoros gebannt werden.

Wie das Studio in einer aktuellen Mitteilung bekannt gab, kam es in den vergangenen Tage erneut zur Sperrung zahlreicher Nutzer. Unter dem Strich wurden mehr als 2.000 „Apex Legends“-Spieler gebannt, die sich einen unfairen Vorteil verschafften und auf diesem Wege in die hohen Ränge aufstiegen. Während auf der PlayStation 4 859 Nutzer gesperrt wurden, waren es auf dem PC 607. Hinzukommen 562 gebannte Cheater auf der Xbox One und 22 Sperren auf der Switch.

Laut den verantwortlichen Entwicklern von Respawn Entertainment machten sich die gesperrten Nutzer des sogenannten „Teamings“ schuldig und wurden je nach Schwere ihrer Vergehen für einen Zeitraum zwischen einer Woche und 60 Tagen gebannt. Darüber hinaus wird den gesperrten Spielern ihr Rang, den sie sich auf unfaire Art und Weise „erarbeitet“ haben, genommen.

Beim „Teaming“ treffen sich Spieler, um sich gegenseitig zu töten, sich anschließend via Respawn zurück ins Spiel und diesen Vorgang zu wiederholen. Mitunter stiegen die gesperrten Spieler mit dieser unfairen Maßnahme bis auf den „Apex Predator“-Rang auf. Zumindest so lange, bis die Macher von Respawn Entertainment diesem Treiben einen Riegel vorschoben.

2,051 users have now been banned for various amounts of time for colluding in ranked matches to trade kills to earn Ranked Points. Ban times are 7-60 days depending on how much they abused this. Breakdown is as follows:

PC: 607

PS4: 859

X1: 562

Switch: 22

🔨❤️

— Conor Ford / Hideouts (@RSPN_Hideouts) December 7, 2021