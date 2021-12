Horizon GAIA Cast: Episode 3 dreht sich um Project Zero Dawn

Der kürzlich gestartete Horizon GAIA Cast geht in die dritte Runde. Dieses Mal geht es um Project Zero Dawn, einer der wichtigsten Handlungsbestandteile des ersten Ablegers.

Unter anderem erklärt der erzählerische Direktor Ben McCaw, wie die Super-KI GAIA konzipiert wurde und was er sich der Entstehung von Project Zero Dawn gedacht hat. Dabei äußert er seine Meinung, ob solch ein Szenario in der realen Welt eines Tages eintreffen könnte. Die Folge unterteilt sich erneut in drei Kapitel, die wir im Folgenden aufgelistet haben. Fans des ersten „Horizon“-Ablegers werden dabei einige interessante Details erfahren.

Kapitel-Übersicht

Die Ursprünge (1:06 Min)

(1:06 Min) Der Wille zum Überleben (8:26 Min)

(8:26 Min) Nachwirkungen (18:02 Min)

Ihr könnt euch den Podcast alternativ über den offiziellen PlayStation-Podcast anhören. Zudem ist der „Horizon“-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und SoundCloud verfügbar. Guerrilla Games selbst könnt ihr über die sozialen Medien verfolgen – und zwar über Twitter und Instagram.

In der ersten Folge wurde ausführlich über die Protagonistin Aloy gesprochen, während sich Episode zwei um die Hintergrundgeschichte dreht. Mehr Infos dazu findet ihr hier:

Bei der nächsten Episode werden ausführlich die verschiedenen Stämme thematisiert. McCaw wird dort ihr Aussehen, ihre Kultur und ihren Glauben thematisieren.

