PlayStation Store Charts: Diese Spiele dominierten im November

Sony hat die PlayStation Store-Charts für den vergangenen Monat November veröffentlicht. Einmal mehr wurden die beiden aktuellen Konsolen PS4 und PS5 einzeln ausgewertet. Gleiches gilt für PlayStation VR.

Die erfolgreichsten Spiele im PS Store

Auf den vorderen drei Plätzen der PS5-Charts sind Spiele anzutreffen, die in den vergangenen Wochen reichlich kritisiert wurden, darunter „Call of Duty Vanguard (), „Battlefield 2042“ () und „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ (), was verdeutlicht, dass große Namen und ausreichend Öffentlichkeitsarbeit noch immer für gefüllte Kassen sorgen.

Es folgen in den PS5-Charts Spiele wie der Dauerseller „FIFA 22“, „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ und der „Farming Simulator 22“. Die weiteren Platzierungen könnt ihr der folgenden Übersicht entnehmen.

PS5-Spiele

Call of Duty: Vanguard Battlefield 2042 Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition FIFA 22 Marvel’s Guardians of the Galaxy Farming Simulator 22 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Far Cry 6 NBA 2K22 DEATHLOOP The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Resident Evil Village STAR WARS Jedi: Fallen Order Jurassic World Evolution 2 Assassin’s Creed Valhalla Riders Republic Demon’s Souls DOOM Eternal It Takes Two F1 2021

Im Fall der PS4-Charts sieht die Reihenfolge etwas anders aus. Ebenfalls führt der Shooter „Call of Duty Vanguard“ die Rangliste an, allerdings vor „FIFA 22“. Auf Platz 3 positionierte sich „Battlefield 2042“. Auch „GTA 5“ lief im vergangenen Monat wieder ordentlich.

PS4-Spiele

Call of Duty: Vanguard FIFA 22 Battlefield 2042 Grand Theft Auto 5 Farming Simulator 22 The Last of Us Part II The Crew 2 Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Minecraft Red Dead Redemption 2 Jump Force The Sims 4 NBA 2K22 Need for Speed Payback UFC 4 A Way Out The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition Cyberpunk 2077 Fall Guys: Ultimate Knockout Far Cry 6

PlayStation VR wird zwar noch immer reichlich unterstützt, allerdings kommen in der Regel weniger Spiele auf den Markt. Erneut konnte sich daher „Beat Saber“ den Spitzenplatz schnappen. Ebenfalls auf den vorderen Plätzen vertreten sind „Sniper Elite VR“ und „Gun Club VR“.

PlayStation VR

Beat Saber Sniper Elite VR Gun Club VR Job Simulator Rick and Morty: Virtual Rick-ality urgeon Simulator: Experience Reality GORN Drunkn Bar Fight Swordsman VR The Room VR: A Dark Matter

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, heißt es so schön. Das erklärt wahrscheinlich, warum „eFootball 2022“ auf dem zweiten Platz der Free-2-Play-Charts anzutreffen ist. Wir erinnern uns: Die PS5-Version kommt auf einen Metascore von 29. Ebenfalls vertreten sind unter anderem „Rocket League“ und „Call of Duty: Warzone“.

Free-2-Play

Fortnite eFootball 2022 Rocket League Call of Duty: Warzone Genshin Impact Apex Legends Brawlhalla Rec Room Destiny 2 Enlisted

Weitere Meldungen zu Playstation Store.