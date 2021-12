Splinter Cell: Kehrt die Reihe im Open-World-Gewand zurück?

In dieser Woche erreichten uns ein weiteres Mal Gerüchte zu einem neuen "Splinter Cell", das sich derzeit bei Ubisoft in Entwicklung befinden soll. Wie der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson berichtet, gehen die Entwickler von Ubisoft dieses Mal neue Wege und entschlossen sich dazu, "Splinter Cell" mit dem Open-World-Konzept zu versehen.

Nachdem in den vergangenen Monaten immer wieder das Gerücht die Runde machte, dass die „Splinter Cell“-Reihe zurückkehren wird, ließ sich unbestätigten Berichten im Oktober entnehmen, dass Ubisoft dem Comeback der Serie intern grünes Licht erteilt haben soll.

Und während sich Ubisoft zu den Berichten um das neue „Splinter Cell“ bisher nicht äußern wollte, möchte der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson bereits mehr wissen. Wie Henderson berichtet, gehen die Entwickler dieses Mal neue Wege und sollen sich dazu entschlossen haben, auf das Open-World-Konzept zu setzen. Laut dem bekannten Insider könnte man das neue „Splinter Cell“ als eine Stealth-Version der „Assassin’s Creed“-Abenteuer verstehen. Auch nicht näher genannte Elemente aus der Art und Weise, wie die offene Welt in „Halo Infinite“ umgesetzt wurde, werden demnach den Weg ins Spiel finden.

Titel noch in der frühen Phase der Entwicklung?

Konkrete Details zur spielerischen Umsetzung des neuen „Splinter Cells“ konnte oder wollte Henderson allerdings nicht nennen. Im Oktober berichtete der Insider, dass sich der Titel noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung befindet. Zudem sollen zwei von Hendersons Quellen bestätigt haben, dass Ubisoft Montreal dieses Mal nicht führend für den neuen „Splinter Cell“-Titel verantwortlich sein wird.

„Es ist nicht klar, welche Studios an dem Projekt arbeiten, obwohl zwei Personen mit Kenntnissen der Pläne von Ubisoft vermuteten, dass das neue Splinter Cell von einem Studio außerhalb ihrer traditionellen Basis in Montreal geleitet wird“, so Henderson im Oktober. „Der Titel befindet sich in einer frühen Produktionsphase, sagten die Quellen, aber es besteht eine kleine Chance, dass er nächstes Jahr angekündigt wird.“

Ob das neue „Splinter Cell“ in der Tat 2022 angekündigt wird, wird die Zeit zeigen.

