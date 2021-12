Call of Duty Warzone: Pacific-Update startet mit Problemen – Entwickler sind dran

Vor allem anderen wurde Besitzer von „Call of Duty: Vanguard“ am gestrigen Mittwoch die Gelegenheit eingeräumt, einen ersten Blick auf das umfangreiche Pacific-Update von „Call of Duty: Warzone“ zu werfen, das heute auch ganz offiziell startet.

Lange sollte die Freude der Spieler allerdings nicht währen. Stattdessen stellten sie schnell fest, dass die neue Pacific-Map und das damit einhergehende Update mit diversen technischen Problemen zu kämpfen haben. Die Unzulänglichkeiten reichen dabei von Grafikfehlern, über Probleme mit der Performance bis hin zu Verbindungsabbrüchen, die dem Spielspaß schnell einen Strich durch die Rechnung machen können. Besonders ärgerlich ist die Tatsache, dass das Pacific-Update mitunter mehrfach deinstalliert und anschließend neu installiert werden musste, damit „Call of Duty: Warzone“ wie vorgesehen gestartet werden konnte.

In der Zwischenzeit waren auch die verantwortlichen Entwickler von Raven Software für eine Stellungnahme zu haben und versicherten, dass das Studio bereits damit beschäftigt ist, entsprechendes Feedback zu sammeln und an einer Behebung der Probleme zu arbeiten. Weitere Details zu kommenden Fehlerbehebungen und den aktuellen Entwicklungsfortschritten liefern euch die Verantwortlichen unter dem folgenden Direkt-Link.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Warzone:

Weiterhin für Gesprächsstoff sorgen derweil die Entlassungen, mit denen sich die Qualitätssicherung von Raven Software zu einer Zeit konfrontiert sieht, in der „Call of Duty: Warzone“ laut Analysten täglich Umsätze in Höhe von mehr als fünf Millionen US-Dollar generiert. Um sich solidarisch mit ihren zwölf entlassenen Kollegen zu zeigen und gegen deren Entlassungen zu demonstrieren, gehen die Entwickler von Raven Software seit Ende vergangener Woche regelmäßig auf die Straße.

„Die Teilnehmer an dieser Demonstration tun dies mit dem anhaltenden Erfolg des Studios im Vordergrund. Die Raven QA-Abteilung ist für das tägliche Funktionieren des gesamten Studios unerlässlich“, so ein Sprecher von Raven Software. „Die Kündigung der Verträge von Hochleistungstestern in einer Zeit konstanter Arbeit und Gewinn gefährdet die Gesundheit des Studios.“

When terminations occurred at Raven QA, employees were told that performance was not a reliant factor. This is perfectly portrayed by the work and dedication of the employees that were let go. Several were known top performers and even team leads on the Raven QA team. #WeAreRaven pic.twitter.com/l7IfBOQIdZ

— ABetterABK 💙 ABK Workers Alliance (@ABetterABK) December 8, 2021