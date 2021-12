Chivalry 2: Gratis-Trial und zeitlich limitiertes Merry Chivmas-Event gestartet

Wie die Entwickler der Torn Banner Studios bekannt gaben, bietet man interessierten Spielern auf allen Plattformen mit sofortiger Wirkung die Möglichkeit, kostenlos einen Blick auf „Chivalry 2“ zu werfen und sich selbst ein Bild von den gebotenen Multiplayer-Scharmützeln zu machen.

So startet mit sofortiger Wirkung eine Gratis-Trial, die bis zum 12. Dezember 2021 stattfindet. Passend dazu wurde das Update auf die Version 1.12 zur Verfügung gestellt. Hier nahmen sich die Macher der Torn Banner Studios unter anderem eines technischen Problems an, das in der PlayStation 5-Version von „Chivalry 2“ vereinzelt für Abstürze sorgen konnte. Den kompletten und sehr umfangreichen Changelog zum Update 1.12 findet ihr hier.

Abschließend wiesen die Verantwortlichen der Torn Banner Studios darauf hin, dass mit sofortiger Wirkung das zeitlich begrenzte „Merry Chivmas“-Event startet. Dieses endet am 7. Januar 2021 und bringt die folgenden Inhalte mit sich.

„Chivalry 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

