PS Plus Sale: 50 Prozent Rabatt – Jahresmitgliedschaft zum halben Preis

Sony hat eine beliebte Aktion zurückgebracht, die euch beim Kauf einer Jahresmitgliedschaft von PlayStation Plus ganze 50 Prozent sparen lässt. Statt der üblichen 59,99 Euro zahlt ihr beim Kauf von PS Plus lediglich 29,99 Euro, was pro Monat heruntergerechnet lediglich 2,50 Euro sind. Das Angebot gilt bis zum 19. Dezember 2021.

Zum Angebot: 12 Monate PS Plus für 29,99 Euro

Jetzt kommt der berühmte Haken: Falls ihr bereits eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft habt, profitiert ihr von diesem Angebot nicht. Das heißt, der 50 Prozent-Rabatt richtet sich lediglich an Kunden, die auf ihrem Account momentan kein PlayStation Plus aktiv haben.

Seid ihr mit eurem Account im PlayStation Network einloggt und ruft mit einer aktiven PS Plus-Mitgliedschaft die Aktionsseite auf, erscheint im Produkteintrag des PS Plus-Angebotes lediglich der Hinweis „Im Besitz“, während Spieler ohne PS Plus den Dienst an dieser Stelle für den halben Preis in den Warenkorb packen können.

Auch sollte beachtet werden, dass sich die Mitgliedschaft in ein reguläres Abo verwandelt, sofern ihr nicht rechtzeitig kündigt. Das heißt, ab dem zweiten Jahr werden bei einer nicht erfolgten Kündigung die regulären 59,99 Euro abgebucht.

Vorteile von PlayStation Plus

Die Mitgliedschaft bei PlayStatuion Plus ist durchaus lohnend. Zu den Gegenleistungen, die ihr nach einer Zahlung von Sony bekommt, gehören monatlich mindestens drei Spiele, die ohne Zusatzkosten auf eure Konsolen geladen werden können. Eines dieser Spiele richtet sich in der Regel an PS5-Spieler, während die anderen Games auch auf der PS4 in Angriff genommen werden können.

Ebenfalls können PS Plus-Mitglieder auf die Online-Modi von Spielen auf PS4 und PS5 zugreifen. Hinzukommen exklusive Rabatte im PlayStation Store, exklusive Addons und Pakete, die PlayStation Plus-Spielern regelmäßig zur Verfügung gestellt werden, sowie 100 GB Cloud-Speicher. Mit dem zuletzt genannten Feature könnt ihr eure Spielstände online sichern.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

Als neues Mitglied dürft ihr nach dem Kauf von PS Plus sogleich die Spiele herunterladen, die Sony für den laufenden Dezember zur Verfügung gestellt hat. Dazu gehören „Mortal Shell“, „LEGO DC Super-Villains“ und „Godfall“ als Challenger Edition. Unsere Meldung zum neusten PS Plus-Angebot liefert weitere Details. Darüber hinaus können die PSVR-Spiele geladen werden, die seit November in der Instant Games Collection verweilen

Unsere Themen-Übersicht zu PS Plus hält alles Wissenswerte zum Service bereit.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.