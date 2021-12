Destiny 2 – Die Hexenkönigin: Neuer Trailer stimmt auf die Erweiterung ein

"Die Hexenkönigin" ist das nächste Kapitel in "Destiny 2".

In wenigen Monaten werden die Hüter ein neues Abenteuer in dem Online-Shooter „Destiny 2“ erleben können. Mit „Die Hexenkönigin“ steht die neueste umfangreiche Erweiterung in den Startlöchern und die zuständigen Entwickler von Bungie haben im Rahmen der Game Awards einen neuen Trailer enthüllt, der schon einmal einen Eindruck von dem bevorstehenden Abenteuer gewährt.

Ist Savathûn tatsächlich zurück?

Die Hexenkönigin Savathûn ist zurückgekehrt, weshalb Ikora Rey und Eris Morn einige Sorgenfalten ziehen. Sie sind sich nicht sicher, ob die Berichte eines ihrer Hüter der Wahrheit entsprechen oder nur das Aufeinandertreffen nur eine Illusion war. Nichtsdestotrotz werden sie den Hinweisen auf den Grund gehen müssen. Denn wenn die Hexenkönigin tatsächlich wieder aufgetaucht ist, sehen sich die Hüter einer immensen Gefahr entgegen.

Schließlich hat Savathûn ihre Soldaten mit den Kräften des Lichts gepriesen. Nachdem der Ritter, den man bereits niedergestreckt hatte, zum zweiten Mal von den Toten aufsteht, macht sich ein Gefühl des Verrates breit. Wenn das Licht keinen Schutz und keinen Trost bietet, an wen soll man sich dann wenden?

Mehr zum Thema: Destiny 2 – Separat erhältliche Dungeons in der Kritik

„Destiny 2: Die Hexenkönigin“ erscheint am 22. Februar 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Hier ist der neueste Trailer zu der Erweiterung:

Weitere Meldungen zu Destiny 2.