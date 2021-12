Elden Ring: Frische Eindrücke und Details im neuen Story-Trailer

Anlässlich der The Game Awards 2021 veröffentlichte Bandai Namco Entertainment einen neuen Trailer zum kommenden Rollenspiel "Elden Ring". In diesem wird etwas näher auf die Geschichte und die Spielwelt des ambitionierten Fantasy-Abenteuers eingegangen.

Wie nicht anders zu erwarten war, nutzten die verschiedenen Entwicklerstudios beziehungsweise Publisher die The Game Awards 2021 in der heutigen Nacht, um uns neue Trailer zu diversen Titeln zu präsentieren.

Auch Bandai Namco Entertainment und From Software nutzten die gebotene Bühne und stellten einen frischen Story-Trailer zu „Elden Ring“ bereit. Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und bringt es auf eine Laufzeit von fast vier Minuten. Im Rahmen des neuen Trailers ermöglichen euch die Macher von From Software nicht nur einen ausführlichen Blick auf die Welt von „Elden Ring“. Auch auf die Geschichte des Fantasy-Abenteuers wird eingegangen.

Bandai Namco Entertainment geht von einem erfolgreichen Start aus

Geht in der finalen Phase der Produktion nichts mehr schief, dann wird „Elden Ring“ ab dem 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein. Wie die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment kürzlich bekannt gaben, geht das Unternehmen von einem erfolgreichen Start aus und möchte bis Ende März 2022 vier Millionen Einheiten des Rollenspiels an den Mann beziehungsweise die Frau bringen.

„Elden Ring“ verfrachtet euch laut offiziellen Angaben in eine offene Fantasy-Welt, die voller Gefahren steckt und nur darauf wartet, von euch erkundet zu werden. From Software-typisch dürft ihr euch auf einen knackigen Schwierigkeitsgrad freuen, der euch dazu zwingen wird, euch ausführlich mit den Gameplay-Mechaniken des Rollenspiels auseinanderzusetzen.

