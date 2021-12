Metal Hellsinger: Metal-Klänge und reichlich Action im neuen „The Gods of Metal“-Trailer

Bei den Entwicklern von The Outsiders entsteht mit "Metal: Hellsinger" aktuell ein Shooter, in dem ihr zu Metal-Klängen den Kampf gegen tödliche Dämonen aufnehmt. Der frisch veröffentlichte "The Gods of Metal"-Trailer verdeutlicht, was euch spielerisch erwartet.

Mittlerweile sind seit der Ankündigung des düsteren Metal-Shooters „Metal: Hellsinger“ mehr als eineinhalb Jahre ins Land gezogen. Einen konkreten Releasetermin nannten die Verantwortlichen von The Outsiders bisher leider nicht.

Damit „Metal: Hellsinger“ den Spielern trotz allem in Erinnerung bleibt, stellten The Outsiders und der verantwortliche Publisher Funcom den „The Gods of Metal“ genannten Trailer bereit. Hier dürfte bereits der Name deutlich machen, was euch im Video erwartet. Nämlich kompromisslose Action, die von stimmigen Metal-Klängen begleitet wird.

Nehmt den Kampf gegen die Rote Richterin auf

Nachdem „Metal: Hellsinger“ zunächst als ein Cross-Generation-Titel geplant war, der 2021 erscheinen sollte, räumte Funcom vor wenigen Wochen ein, dass der Release leider auf 2022 verschoben werden musste. Darüber hinaus entschlossen sich die Verantwortlichen dazu, die Umsetzungen für die alten Konsolen fallenzulassen und den Metal-Shooter nur noch für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S zu veröffentlichen.

In „Metal: Hellsinger“ schlüpft ihr in die Rolle eines Hybridwesens aus Dämon und Mensch, das unter dem Namen „The Unknown“ bekannt ist und in der Hölle den Kampf gegen die Rote Richterin und ihre Dämonen aufnimmt. Zu den Besonderheiten des Shooters soll neben der zünftigen Action der rasante Metal-Soundtrack gehören, der Fans härterer Klänge ein Wiedersehen mit verschiedenen bekannten Interpreten ermöglicht.

Darunter Matt Heafy von Trivium, Mikael Stanne von Dark Tranquility, Björn Strid von Soilwork und Alissa White-Gluz von Arch Enemy.

