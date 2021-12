Steelrising: Das ungewöhnliche Abenteuer zeigt sich im neuen „The Angel of Death“-Trailer

Auch das ungewöhnliche Abenteuer "Steelrising" wurde im Zuge der The Game Awards 2021 mit einem neuen Trailer bedacht. Mit Aegis rückt dieses Mal der Hauptcharakter des Titels in den Mittelpunkt.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Nacon kündigten die Entwickler von Spiders („Greedfall“) im Sommer des vergangenen Jahres ihr neues Projekt „Steelrising“ an.

„Steelrising“ bietet euch laut offiziellen Angaben einen alternativen Blick auf die Geschehnisse der Französischen Revolution. Anlässlich der The Game Awards 2021 veröffentlichten Nacon und Spiders den „The Angel of Death“ genannten Trailer zu „Steelrising“, in dem etwas näher auf die Geschichte des ungewöhnlichen Action-Rollenspiels und den Hauptcharakter eingegangen wird. Den besagten Trailer haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für eingebunden.

König Ludwig XVI. klammert sich an die Macht

„Steelrising“ erzählt euch die Geschichte einer alternativen Version der Französischen Revolution, in der sich König Ludwig XVI. an die Macht klammert und seine Bevölkerung mit einer Roboterarmee unterjocht. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Hauptcharakters Aegis und stehen vor der Aufgabe, den despotischen Herrscher in die Schranken zu weisen, um den Verlauf der Geschichte zum Guten zu wenden.

Weitere Meldungen zu Nacon:

„Für unser neuestes Spiel ‚Steelrising‘ haben wir ein neues und originelles Universum erschaffen und einen deutlich actionlastigeren Angang als im Gameplay unserer früherer Spiele gewählt“, so Jehanne Rousseau, der CEO von Spiders. „In Steelrising spielt man als Aegis, ein Roboter in weiblicher Form, ein Meisterwerk, das als ein Bodyguard für Königin Marie-Antoinette dient, um den Massakern ein Ende zu machen, die von der Roboterarmee des Königs Ludwig XVI. ausgeführt werden, der wahnsinnig geworden zu sein scheint, während er versucht die aufkeimende Revolution durch eine Armee unkontrollierbarer Roboter zu ersticken.“

„Steelrising“ erscheint 2022 für den PC und die Konsolen.

Weitere Meldungen zu Steelrising.