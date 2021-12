The Texas Chainsaw Massacre: Asymmetrischer Multiplayer-Titel zum Horrorklassiker angekündigt

Gun Media arbeitet an einem Videospiel zur "The Texas Chainsaw Massacre"-Reihe. Hierbei handelt es sich um einen asymmetrischen Multiplayer-Titel, wie ihr es von "Friday the 13th: The Game" und "Dead by Daylight" kennt.

In der Pre-Show der Game Awards 2021 wurden schon mal ein paar kleinere Ankündigungen durchgeführt. Unter anderem durften wir einen ersten Blick auf „Texas Chain Saw Massacre“ werfen. Tatsächlich arbeitet das Entwicklerstudio Gun Interactive an einem asymmetrischen Multiplayer-Titel, wie sie es einst bei „Friday the 13th: The Game“ getan haben.

Werdet zu Leatherface – 0der flüchtet vor ihm

Das Spielprinzip wird das Gleiche sein: Ein Spieler schlüpft in die Rolle des Killers, während die anderen Teilnehmer die Überlebenden spielen. Um dem Killer nicht zum Verhängnis zu werden, müssen sie zusammenarbeiten und sich eine passende Strategie überlegen.

Die Handlung wird auf den Ereignissen des Originalfilms aus dem Jahr 1974 basieren. Um ein authentisches Spielerlebnis zu liefern, wurde ein ganzer Ort in Texas nachgebaut sowie mehrere bekannte Schauplätze und Charaktere berücksichtigt.

Ronnie Hobbs, Kreativdirektor bei Gun Interactive, teilte zur Ankündigung Folgendes mit: „Es ist kein Geheimnis, dass das Original von The Texas Chain Saw Massacre wahrscheinlich mein Lieblingshorrorfilm ist. Die Chance zu haben, mit dem Team von Gun in die Welt dieser IP einzutauchen und mit Sumo zusammenzuarbeiten, um diese Vision zum Leben zu erwecken, war fast schon surreal. Ich kann es kaum erwarten, dass alle mehr von dem sehen, was wir machen.“

„Texas Chain Saw Massacre“ soll im kommenden Jahr für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

