Edge of Eternity: Das Rollenspiel hat einen Konsolentermin erhalten – Neuer Trailer

Das Rollenspiel "Edge of Eternity" wird in wenigen Monaten endlich für die Konsolen erscheinen. Dear Villagers und Midgar Studio haben einen offiziellen Erscheinungstermin bekanntgegeben.

Der Publisher Dear Villagers und das Entwicklerstudio Midgar Studio haben einen offiziellen Erscheinungstermin zu dem Rollenspiel „Edge of Eternity“ bekanntgegeben. Demnach wird das Abenteuer am 10. Februar 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X(S und die Xbox One erscheinen. Für die Nintendo Switch wird am 23. Februar 2022 auch eine Cloud-Version veröffentlicht.

Ein verheerender Krieg

In „Edge of Eternity“ ist die Welt bereits zerrissen, in der die Bürger von Heryon einen verzweifelten Krieg gegen einen mysteriöse Invasoren führen. Die feindlichen Magien und Technologien wachsen zu katastrophalen Ausmaßen an, wobei „Die Zersetzung“ die grausamste Waffe der Archeliten darstellt. Sie ist eine Krankheit, die den Körper vergiftet, die Glieder verzerrt und all ihre Opfer in Missgestalten verwandelt, die abscheulich und deformiert sind.

Die Spieler werden mit dem verlorenen Soldaten Daryon ein ultimatives Opfer bringen, um den höllischen Krieg zu überstehen. Allerdings erkrankt seine Mutter an der Seuche, woraufhin er alles versucht, um ein Heilmittel zu finden.

Die Konsolenversionen von „Edge of Eternity“ werden sämtliche Verbesserungen erhalten, die die im vergangenen Juni veröffentlichte PC-Version in der Zwischenzeit erhalten hat. Demnach kann man sich auf ein runderes und im Allgemeinen angenehmeres Spielerlebnis einstellen.

Damit man noch einmal einen Eindruck von „Edge of Eternity“ erhält, haben die Entwickler auch einen Trailer bereitgestellt:

