DualSense-Controller: Weitere Farbvariationen vorgestellt – Violett, Blau und Pink

Im bevorstehenden Jahr dürfen sich die PS5-Besitzer über neue Farbvariationen für den DualSense-Controller freuen. Alle Details dazu und den genauen Termin für zumindest ein Modell erfahrt ihr in dieser Meldung.

Der DualSense-Controller der PS5 in bunten Farben.

Galactic Purple, Starlight Blue and Nova Pink – so heißen die neuen Farbmodelle des DualSense-Controllers! Bestellen könnt ihr euch diese ab dem kommenden Jahr.

Konkreter Termin für Galactic Purple

Die violette Farbversion kann jedenfalls schon ab dem 14. Januar auf PlayStation Direct verfügbar sein. Von diesem Angebot sind Interessenten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten betroffen. Bei allen anderen Händlern kann der Controller ab dem elften Februar erworben werden. Zu den anderen Controllern wurden keine konkreten Termine genannt.

Hinweis von Sony: Die genauen Termine für die Verfügbarkeit der Controller-Modelle sind vom Standort abhängig. Deshalb empfiehlt Sony den Kunden, sich bei ihrem Händler vor Ort zu informieren.

Damit wird der PS5-Controller schon bald in sechs verschiedenen Farben angeboten. Bislang kann das innovative Gamepad neben der schwarz-weißen Standardversion in Midnight Black und Cosmic Red gekauft werden. Im neuen Jahr gesellen sich drei stylische Farbvariationen dazu. Alle Modelle zusammen werden von Sony Interactive Entertainment als „Galaxy Collection“ bezeichnet.

Neben den drei vorgestellten Farbvariationen werden außerdem endlich die Seitenplatten der PlayStation 5 in verschiedenen Farben angeboten. Im unterhalb verlinkten Artikel könnt ihr euch darüber genauer informieren.

Schaut euch jetzt den heute veröffentlichten Werbetrailer von Sony an. Welches Modell davon gefällt euch persönlich am besten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

