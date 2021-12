Forspoken in der Vorschau: Magie trifft auf Parcours-Elemente

Forspoken in der Vorschau:

Mit “Forspoken” könnt ihr euch auf ein fantastisches Action-Adventure freuen, das euch vom modernen New York ins gefährliche Athia katapultiert, wo sich eine Gefahr an die nächste reiht. Ihr schlüpft in die virtuelle Haut der Protagonistin Frey Holland, die kein leichtes Leben hat und eigentlich nur noch weglaufen will.

Vor der Welt und all ihren Problemen, wie es scheint. Als Waise war bereits ihre Kindheit eine einzige große Herausforderung und das hat sich bis heute nicht geändert. Zum Glück ist Kater Homer immer an ihrer Seite und begleitet sie auf ihren einsamen Wegen. So auch an jenem schicksalhaften Tag, als sich alles änderte.

Frey, die Göttin der Liebe?

Durch ein bisher noch unbekanntes Ereignis wird die junge Frau in eine fremde Welt gezogen und muss sich in einem Land voller Gefahren zurechtfinden. Frey, die sich das alles noch nicht erklären kann erfährt schnell, dass die kargen Landschaften und zerstörten Umgebungen von einer Katastrophe rühren, die sich “Break” nennt. Dieses seltsame Ereignis scheint alles restlos zu zerstören und hat den verbliebenen Menschen vor Ort jegliche Hoffnung genommen. Doch dann erschien Frey in ihrem Leben.

Die Protagonistin kommt in dem ihr fremden Land recht früh mit dem Miasma des mysteriösen Breaks in Kontakt und überlebt. Diese Fähigkeit, die sie selbst noch lange nicht zu verstehen vermag, ist für die Bewohner von Athia ein magischer Moment und sie beginnen, so langsam wieder Hoffnung zu schöpfen.

Wir haben zunächst vermutet, dass der Name Frey von der Göttin der Liebe, Freya, abstammt und ihr diese Herkunft möglicherweise göttliche Fähigkeiten verleiht, die das alles irgendwie erklären. Doch das wurde im Interview mit den Entwicklern verneint. Es gibt durchaus eine Geschichte hinter ihrem Namen, die offenbar auch etwas tiefer mit der Storyline von “Forspoken” verwoben ist, uns aber leider noch nicht verraten wurde.

Bisher sind uns nur einige grobe Eckpunkte der Geschichte bekannt. Wir sind sicher, dass hinter der Geschehnissen noch viel mehr steckt. Obwohl der mysteriöse Break alles zerstört, finden sich plötzlich überall Monster in der Welt, die alles vernichten, was nicht bereits dem Erdboden gleich gemacht wurde. Wo kommen diese Kreaturen plötzlich her? Glücklicherweise kann Frey ihnen einiges entgegensetzen.

Mit Zauberei und Parcours

Frey zieht, abgesehen von einem kleinen Dolch, nicht mit Waffen in den Kampf: Sie nutzt die Magie, die ihr beim Eintritt in die mysteriöse Welt gegeben wurde, um sich zu verteidigen. Ob flammende Kugeln oder Projektile: Frey lernt im Laufe des Spiels immer mehr Skills. Über ein Steuerrad habt ihr scheinbar auch mitten im Kampf Zugriff auf ganz verschiedene Angriffe, die ihr nach Herzenslust kombinieren könnt. Dieses Element wurde von den Entwicklern bewusst integriert, damit alle Spieler ihren eigenen Spielstil finden können.

Die meisten Fantasy-Games bieten neben verschiedenen Waffen auch zahlreiche Ausrüstungsgegenstände und Rüstungsteile, mit denen ihr euren Charakter ausstatten und jederzeit optisch verändern könnt. “Forspoken” löst dieses Gameplay-Element ein wenig anders. Da Frey ja eigentlich aus dem modernen New York stammt, trägt sie auch in Athia ihre ganz normalen Klamotten und Sneaker. Lediglich der Umhang ist neu, unter dem ihre alte Straßenkleidung aber stetig hervor lugt. Diese Kombination soll ihre Herkunft zeigen und immer die Verbindung zu der Welt, aus der sie kommt, darstellen.

Ein ganz besonderes Highlight stellen Freys Fingernägel dar, die ihr wie Accessoires betrachten könnt: Sie sehen nicht nur wundervoll manikürt aus, sondern verändern sich und geben ihr die Möglichkeit zu neuen Kräften. Eine Gestaltungsform, die auf jeden Fall ins Auge sticht und einen kreativen Ansatz liefert. Sie sollen gleichzeitig für die Fantasy-Welt, aber auch die Moderne stehen, aus der Frey stammt. Vielleicht sind Edelsteine auf Fingernägeln die neuen Amulette der Action-Rollenspielwelt?

Weitere Meldungen zu Forspoken:

Für mehr Dynamik in den Kämpfen sorgen die Parcours-Elemente, die ihr im gesamten Spiel immer wieder anwenden müsst. Die Welt ist nicht nur eine flache Landschaft, sondern lebt von Türmen, Hügeln und weiteren Erhöhungen, die es zu erklimmen gilt.

Von dort aus hat man sicher auch einen tollen Überblick über die zerstörten Abschnitte der von Athia! Wie in einem Trailer bereits zu sehen war, kann Frey sogar coole Tricks und ihre magischen Parcours-Fähigkeiten so einsetzen, als seien sie eine Art Hoverboard. In den Kämpfen nutzt ihr Freys Sprungkraft und flinken Füße ebenfalls, um ein bisschen Tempo ins Geschehen zu bringen.

Gefangen im Auge des Sturms

Von Zeit zu Zeit werden sich am Himmel furchtbare Breakstorms auftun, deren Herkunft aktuell noch unbekannt sind. Doch sie sind nicht nur Schrecken verursachende Naturgewalten: Einmal in ihnen gefangen, kommt ihr so schnell nicht wieder heraus, wie es scheint. Im Gespräch mit den Entwicklern haben wir erfahren, dass diese Breakstorms die Spieler herausfordern sollen, dann darin sind die Monster besonders stark.

Es sei Teil der Spielerfahrung hier eine Lösung zu finden, wie ihr mit den Gegnern umgehen wollt. Dazu müsst ihr die Fähigkeiten von Frey gut beherrschen und all ihr Potenzial nutzen.

Einschätzung: gut Obwohl wir einige Minuten Gameplay gesehen und mit den Entwicklern gesprochen haben, ist ein wirklich aussagekräftiges Fazit an diesem Punkt noch nicht möglich. Bisher haben wir aber einen ganz guten Eindruck von “Forspoken”. Die Fantasy-Welt könnte ein Geheimtipp werden! Die rebellische und gleichzeitig einsame Frey haben wir jetzt schon ins Herz geschlossen und freuen uns auf die Reise mit ihr. Die Kämpfe scheinen dynamisch zu sein und durch eine Vielzahl an Attacken auch sehr abwechslungsreich. Wie sinnvoll die Parcours-Elemente dabei integriert sind, müssen wir beim Spielen aber erst herausfinden. Gut eingesetzt, können sie Bewegungen nicht nur beschleunigen, sondern völlig neuen Twist hineinbringen. Wusstet ihr eigentlich, dass “Forspoken” kein rein japanisches Game ist? Das Team setzt sich aus verschiedenen klugen Köpfen aus der ganzen Welt zusammen, die gemeinsam ihr Herzblut hineingeben. Ob das letztendlich zu einem runden Spielvergnügen wird, werden wir für euch im Frühsommer 2022 herausfinden. Und für alle Katzen-Fans unter euch: Keine Sorge, Kater Homer wurde ebenfalls nach Athia gezogen und es geht ihm gut. Das haben uns die Entwickler versprochen!

Weitere Meldungen zu Forspoken.