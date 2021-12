Granblue Fantasy Relink: Neue Details, Screenshots und ein Teaser-Trailer zum Action-Rollenspiel

Nach langer Zeit haben Cygames und das zuständige Entwicklerstudio Cygames Osaka einige neue Details zu dem kommenden Action-Rollenspiel „Granblue Fantasy: Relink“ enthüllt. Unter anderem wurden noch einmal die Inhalte zusammengefasst, die in dem Spiel zu erwarten sind.

Zwei Spielmodi stehen zur Verfügung

Demnach wird man die Einzelspieler-Kampagne erleben können, in der man herausfinden wird, was im Zegagrande Skydom geschieht. Man wird die Charaktere anpassen und entwickeln, Schätze sammeln und die packende Handlung in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden (Einfach, Normal, Schwierig) erleben können.

Im Spielmodus „Quests“ kann man sowohl alleine als auch im Multiplayer mit bis zu vier Spielern Missionen abschließen. Man schaltet neue Inhalte frei, indem man die Hauptkampagne weiterspielt. Gegenstände und Erfahrungen, die man auf der Reise ergattert, kann man nutzen, um herausfordernde Kämpfe zu bestreiten. Darüber hinaus wird online eine Stadt als Lobby zur Verfügung stehen, in der man andere Spieler treffen kann.

In „Granblue Fantasy: Relink“ werden die Spieler eine Welt erleben, in der Inseln aller Formen und Größen in einem Wolkenmeer schweben. Es ist eine Welt, die von den Göttern verlassen wurde. Einst hatten die Astrals versucht die Welt mit einer gewaltigen Macht zu kontrollieren, wurden jedoch von den Bewohnern des Himmeln zurückgeschlagen. Ihr selbst lebt auf einer abgelegenen Himmelsinsel und findet einen Brief von eurem Vater, der euch auf die Suche nach einer legendären Insel schickt.

„Granblue Fantasy: Relink“ erscheint im Laufe des kommenden Jahres für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC. Die Verantwortlichen haben auch einen Teaser-Trailer, einige Screenshots und eine umfangreiche Aktualisierung der Hauptseite geliefert.

