NetherRealm Studios: Ankündigung eines Next-Gen-Projekts? Das Studio ist noch nicht bereit

In den vergangenen Monaten bestätigten die Entwickler der NetherRealm Studios mehrfach, dass hinter den Kulissen die Arbeiten am ersten Next-Gen-Projekt des Studios angelaufen sind.

Worum es sich hierbei handelt, wurde leider nicht verraten. Und wie Creative-Director Ed Boon via Twitter andeutete, werden wir uns auch noch eine Weile gedulden müssen, bis Licht ins Dunkle gebracht wird. „Ich weiß die Begeisterung für unser nächstes Spiel wirklich zu schätzen und wünschte, wir wären bereit, es ankündigen zu können. Aber wir sind noch nicht. Es sind viel mehr Variablen beteiligt, als wir offenlegen dürfen“, so Boon.

Was mit den Variablen im Detail gemeint ist, bleibt abzuwarten. Denkbar wäre aber sicherlich, dass auch die NetherRealm Studios zu den Entwicklern gehören, deren Arbeiten durch die Einschränkungen der COVID-19-Krise und den damit verbundenen Umzug in das Home-Office ausgebremst wurden. Offiziell bestätigt wurde das Ganze allerdings nicht. Genauso wenig wie das Gerücht, dass ein mögliches „Mortal Kombat 12“ intern den Vorzug vor einem „Injustice 3“ erhalten habe.

Dies berichtete im August der bekannte Industrie-Insider und Gamesbeat-Redakteur Jeff Grubb, der unter anderem die Tatsache ansprach, dass für ein mögliches „Injustice 3“ DC-Charaktere lizenziert werden müssen. Weiter führte er aus: „Es entspricht der Realität. Und nach dem, was ich gehört habe, würde Mortal Kombat 12 am meisten Sinn machen, da es ein Spiel ist, von dem sie wissen, dass es Geld einbringen und sich gut verkaufen wird. Mortal Kombat 11 war großartig. Es läuft gut. Wenn man jedoch Mortal Kombat 12 herausbringt, wird es sich auch verkaufen und gut laufen.“

In wie weit Grubb mit seinen Aussagen richtig liegt, wird die Zeit zeigen.

