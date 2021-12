Rainbow Six Extraction: Neuer Trailer präsentiert euch den Operator Smoke

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release des Coop-Shooters bedachte uns Ubisoft mit einem weiteren Trailer zu "Rainbow Six Extraction". In den Mittelpunkt rückt dieses Mal der Operator Smoke.

Mit „Rainbow Six Extraction“ geht die beliebte Shooter-Serie aus dem Hause Ubisoft im kommenden Jahr in ihre nächste Runde. Doch während sich „Siege“ noch als ein klassischer kompetitiver Multiplayer-Shooter verstand, rückt in „Extraction“ die kooperative Komponente in den Mittelpunkt.

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release stellten die Entwickler von Ubisoft einen weiteren Trailer zu „Rainbow Six Extraction“ bereit, in dem uns erneut ein Operator vorgestellt wird. In den Mittelpunkt des Geschehens rückt dieses Mal Smoke, der sich im Kampf unter anderem auf seine Gasgranaten verlässt. Weitere Details zu den Fähigkeiten von Smoke entnehmt ihr dem folgenden Video.

Der Gold-Status wurde kürzlich erreicht

„Rainbow Six Extraction“ erreichte kürzlich den Gold-Status und kann damit wie geplant am 20. Januar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia veröffentlicht werden. Ausgeliefert wird der Coop-Shooter mit einem Buddy-Pass, der es einem Freund oder einer Freundin von euch ermöglicht, „Rainbow Six Extraction“ über einen Zeitraum von 14 Tagen kostenlos mit euch zu spielen.

In „Rainbow Six Extraction“ wird die Erde von einem tödlichen Parasiten aus dem All bedroht. Um den Fortbestand der menschlichen Rasse zu sichern, schließt ihr euch im neuen Shooter von Ubisoft mit anderen Spielern zusammen und wagt euch an knackige und abwechslungsreiche Missionen.

