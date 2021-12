Square Enix: PC-Spiele wie Forspoken und Final Fantasy 7 Remake Intergrade werden teurer

Square Enix gab kürzlich bekannt, dass „Final Fantasy 7 Remake Intergrade“ sowie das kommende „Forspoken“ für den PC veröffentlicht werden. Vorbestellungen für die Spiele sind seit kurzem auf Steam und im Epic Games Store möglich. Allerdings könnten die Preise einigen Interessenten sauer aufstoßen.

Square Enix hat für beide Spiele einen Grundpreis von 79,99 Euro festgelegt, die Digital Deluxe Editions kosten 104,99 Euro. Damit ist die Preissteigerung, die viele Publisher im Zuge der neusten Konsolengeneration vorgenommen haben, auch auf dem PC angekommen.

Activision, EA, Take-Two und Sony legten auf Konsolen vor

New-Gen-Spiele von Publishern wie Activision, EA, Take-Two und Sony werden seit etwa einem Jahr für rund 80 Euro angeboten. Allerdings gibt es auch viele Beispiele, die zeigen, dass diese Preissteigerung bisher keinen großen Einfluss auf die Preisgestaltung auf dem PC hat. Square Enix ist im Grunde der erste große Publisher, der die höheren Preise für Spiele auf die PC-Plattform bringt.

Die Preisgestaltung von rund 80 Euro war in den vergangenen Monaten ein großes Streitthema. Sony ging sogar so weit, die verbesserten Director’s-Cut-Versionen von zuvor veröffentlichten Spielen wie „Death Stranding“ und „Ghost of Tsushima“ zu einem höheren Preis anzubieten, was bei den Fans und Spielern auf anderen Plattformen für gemischte Gefühle und meist Ablehnung sorgte.

Sonys Jim Ryan vereidigte die höheren Spielepreise im vergangenen Jahr wie folgt: „Wir werden Fans auf der ganzen Welt mit den besten exklusiven Spielen auf dem heutigen Markt begeistern und ihnen ein wahrhaftes Geräteerlebnis der nächsten Generation bieten, das sie fesseln wird“.

Microsoft blieb hingegen bei der bekannten Preisgestaltung. So schlägt „Halo Infinite“ beispielsweise mit 69,99 Euro auf Konsolen bzw. 59,99 Euro auf dem PC zu Buche. „Forza Horizon 5“ kostet auf beiden Plattformen 59,99 Euro. Aufgrund der Aufnahme der Spiele in den Game Pass, der auf dem PC drei Monate lang für einen Euro getestet werden kann, dürften sich Preisanhebungen nur schwer durchsetzen lassen.

