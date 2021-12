State of Play: Finale Dezember-Ausgabe geplant?

Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest wird die Gerüchteküche noch einmal ordentlich aufgeheizt. So will ein auf Twitter aktiver Insider erfahren haben, dass Sony mit dem Gamingjahr 2021 noch nicht durch ist und stattdessen eine neue State of Play-Episode vorbereitet. „Vor dem Ende der kommenden Woche oder so“ werden wir möglicherweise etwas schlauer sein. Da der Tweet bereits am Wochenende verfasst wurde, ist die heute gestartete Woche gemeint.

Festnageln lassen wollte sich Foxy, der genannte Twitter-Insider, aber nicht. „Ich bestätige nichts zu 100 Prozent, sondern gebe nur weiter, was ich gehört habe“, so seine Worte. Da er seine Quellen nicht offenlegen wollte, ist schwer einzuschätzen, wie glaubwürdig das Ganze ist.

Rumour.

Sony #PlayStation is preparing to air its final #StateofPlay episode of 2021.

Not confirming anything as 100%, just passing on what I heard. If legit, should hear something before the end of next week, or so. #PS5

— Foxy (@foxygames_uk) December 11, 2021