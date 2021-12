Vendir Plague of Lies: Rundenbasiertes Oldschool-RPG mit Trailer & Details angekündigt

Mit "Vendir: Plague of Lies" kündigte das Indie-Studio Early Morning ein neues Rollenspiel der alten Schule an, das 2022 für die Konsolen und den PC erscheint. Wir liefern euch den ersten offiziellen Trailer und die passenden Details.

Mit „Vendir: Plague Of Lies“ kündigten die Indie-Entwickler der Early Morning Studios ihr neuestes Projekt an. Erscheinen wird das Rollenspiel der alten Schule im Laufe des kommenden Jahres für den PC und nicht näher genannte Konsolen.

„Vendir: Plague Of Lies“ wird von offizieller Seite als ein klassisches rundenbasiertes Rollenspiel beschrieben, das euch vor allem mit seiner packenden Handlung an den Bildschirm fesseln soll. Euch verschlägt es in eine abwechslungsreiche und vielschichte Welt, in der ihr auf zahlreiche Bewohner trefft, die alle mit ihren ganz eigenen Problemen zu kämpfen haben. Allerdings solltet ihr nicht davon ausgehen, in die Rolle eines strahlenden Helden zu schlüpfen.

Findet in einer düsteren Welt euren Platz

Stattdessen übernehmt ihr die Kontrolle über einen einfachen Zeitgenossen, der von seiner kranken und alten Mutter eine Nachricht erhält, in der sie ihn um Unterstützung bittet. Nun liegt es an euch, die dunkle Welt von „Vendir: Plague Of Lies“ zu erkunden, in der die königliche Familie ihren Unterhalt mit Kindersklaverei bestreitet und die Wirtschaft ganzer Landstriche vom Verkauf abgetrennter Leichenteile abhängig ist.

Erschwerend kommt hinzu, dass Kriege, die Pest und das Elend allgegenwärtig sind. Mit einem Blick auf die spielerische Umsetzung von „Vendir: Plague Of Lies“ wurde ergänzt, dass die rundenbasierte Kämpfe vor allem mit ihrer strategischen Tiefe punkten, während die vielschichtigen Charaktere, die euch begleiten, für eine spannende und dichte Atmosphäre sorgen.

Anbei der Trailer, der im Rahmen der offiziellen Ankündigung von „Vendir: Plague Of Lies“ zur Verfügung gestellt wurde.

