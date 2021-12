Bully 2: Gerüchte sprechen von einer geplanten Ankündigung im Zuge der The Game Awards 2021

Auch wenn die Entwickler von Rockstar Games in den vergangenen Jahren immer wieder mit einem möglichen „Bully 2“ in Verbindung gebracht wurden, lässt die offizielle Ankündigung des Nachfolgers weiter auf sich warten.

Für neuen Gesprächsstoff sorgt in dieser Woche ein alter Bekannter. Die Rede ist vom VGC-Redakteur und Industrie-Insider Tom Henderson, der laut eigenen Angaben in Erfahrung gebracht haben möchte, dass die Enthüllung von „Bully 2“ möglicherweise für die The Game Awards 2021 geplant war. Warum es dazu nicht kam, sei allerdings unklar.

„Bully 2 wurde letzte Woche als potenzielle Überraschungs-Enthüllung bei den The Game Awards erwartet, nachdem einigen Leuten Material gezeigt wurde, das auf eine baldige Enthüllung anspielt. Die Informationen sind im Moment etwas verschwommen, und ich muss hier ziemlich vage bleiben, aber wenn ich mehr höre, werde ich darüber berichten, so Henderson.

Unter Berufung auf weitere Quellen wird berichtet, dass ausgewählte Zeitgenossen bereits die Möglichkeit hatten, einen ersten Blick auf eine neue Version von „Bully 2“ zu werfen, die allerdings nichts mehr mit dem damaligen Konzept gemeinsam haben soll. Stattdessen wird spekuliert, dass Rockstar Games die originale Version von „Bully 2“ zugunsten eines neuen Konzepts eingestellt haben könnte. Dies würde auch zu den Gerüchten der Vergangenheit passen.

Aufgrund der aktuell eher undurchsichtigen Faktenlage sollten die neuen Gerüchte um „Bully 2“ vorerst mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Sollten sich diesbezüglich konkrete Informationen ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Bully 2 was expected as a potential surprise reveal at #TheGameAwards last week after some people have been shown some material alluding to a reveal soon.

Information is a bit blurry at the moment, and I have to be quite vague here, but if I hear more I will report on it. pic.twitter.com/OF53pU5Y8C

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 13, 2021