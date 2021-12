PS5 & Xbox Series X: Detailgrad der The Matrix Awakens-Demo in Spielen erreichbar, ist sich Epic Games sicher

Mit der "The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience" genannten Demo stellte Epic Games in der vergangenen Woche die technischen Möglichkeiten des Grafikmotors unter Beweis. Geht es nach Epic Games' Chief-Technology-Officer Kim Libreri, dann ist die präsentierte Grafikqualität auch auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X erreichbar.

"The Matrix Awakens": Epic Games' Tech-Demo sorgte vergangene Woche für staunende Gesichter.

Zu den beeindruckendsten Präsentationen der The Game Awards 2021 in der vergangenen Woche dürfte zweifelsohne die „The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience“ genannte Tech-Demo gehört haben.

Mit der Demo stellten die Entwickler von Epic Games die grafischen beziehungsweise technischen Möglichkeiten des hauseigenen Grafikmotors unter Beweis. Doch in weit lässt sich die Grafikpracht der „The Matrix Awakens“-Demo auf der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X realisieren? Dieser Frage stellte sich Epic Games‘ Chief-Technology-Officer Kim Libreri in einem Interview und gab sich in diesem recht optimistisch.

Es wird nicht zu viel versprochen

„Ich bin absolut zuversichtlich, dass wir innerhalb dieser Konsolen-Generation Spiele mit dieser Detailtreue sehen werden“, so Libreri kurz und knapp. Wie er ausführte, machte die „The Matrix Awakens“-Demo auf den drei aktuellen Konsolen eine gute Figur. Auch wenn auf der Xbox Series S natürlich kleinere Abstriche in Kauf genommen werden mussten. Im weiteren Verlauf des Interviews versicherte Libreri, dass bei der Präsentation der technischen Möglichkeiten der neuen Unreal 5-Demo nicht getrickst wurde.

Demnach wurden alle Charaktere und die Auto-KI in der Stadt gleichzeitig simuliert – inklusive der Aspekte, die nicht auf dem Bildschirm zu sehen waren. Unter dem Strich könnten bei der Realisierung von Unreal Engine 5-Projekten auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X jedoch Kompromisse nötig sein, wenn die Entwickler eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde anstreben.

In wie weit Epic Games‘ Chief-Technology-Officer mit seinen Prognosen Recht behält, werden die kommenden Jahre zeigen.

Quelle: Axios

