Shovel Knight Pocket Dungeon gräbt sich auf die PlayStation 4:

Was passiert wenn man den blauen Schaufelritter aus seiner eigenen Spiele-Reihe entführt und mit dem bunten Haufen anderer skurriler Rüstungen aus dem „Shovel Knight“-Franchise in einen Kerker wirft, der prall gefüllt ist mit den verschiedensten Puzzeln? Richtig, man erhält „Shovel Knight Pocket Dungeon“!

Der neueste Ableger der beliebten Plattforming-Reihe kommt ganz ohne präzise 2D-Passagen und knifflige Sprünge aus und konzentriert sich stattdessen voll auf Puzzle, bei denen ihr mehrere Figuren der gleichen Farbe miteinander verbinden müsst, um sie auszulöschen – ganz wie es Genre-Fans bereits von „Candy Crush“ oder „Grindstone“ kennen (und lieben).

Das erwartet euch in „Shovel Knight Pocket Dungeon“

In klassischer Puzzle-Manier fallen also konstant Blöcke von oben herab, die euch den Bildschirm zukleistern, weshalb ihr so schnell wie möglich Kombinationen bilden und die Hindernisse entfernen müsst. Aber – und das unterscheidet „Shovel Knight Pocket Dungeon“ von den eben genannten Spielen – hier hört der neueste Titel aus dem Hause Yacht Club Games noch lange nicht auf.

Denn die Puzzle-Action wird mit einem einzigartigen Kampfsystem verbunden. Dabei müsst ihr die überflüssigen Blöcke und Gegner manuell mit dem Ritter eurer Wahl aus dem Weg räumen, um so möglichst effizient den Bildschirm freizuschaufeln. Weil viele der Monster im Dungeon euch dabei verletzen, ist das Einsammeln von Heiltränken und anderen hilfreichen Gegenständen der Schlüssel zum Sieg.

Der actiongeladene Puzzle-Spaß kommt noch mit einer Prise Roguelite daher und bietet euch neben mehr als 10 Helden auch viele bekannte und neue Gegner sowie Bosse aus dem „Shovel Knight“-Universum. Der Star des Spiels ist dabei auch der neue Puzzle Knight. Außerdem erwarten euch neben dem Abenteuer-Modus noch eine Reihe täglicher Herausforderungen und ein 2-Spieler-Versus-Modus!

Wenn ihr euch trotzdem noch nicht so recht vorstellen könnt, wie das Ganze dann konkret beim Spielen aussieht: Der hier eingebettete Launch-Trailer zu „Shovel Knight Pocket Dungeon“ wird sicherlich des Rätsels Lösung für euch Ausbuddeln können.

„Shovel Knight Pocket Dungeon“ ist seit gestern, dem 13. Dezember, für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC via Steam erhältlich. Die charmante Puzzle-Action könnt ihr schon für 19,99 Euro erstehen.

