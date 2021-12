Silent Hill: Remake wäre schwieriger zu realisieren als bei Resident Evil

Mit „Slitterhead“ kündigte Keiichiro Toyama, der den meisten unter euch als kreativer Kopf hinter der „Silent Hill“-Reihe ein Begriff sein dürfte, in der vergangenen Woche sein neuestes Projekt an.

In einem aktuellen Interview sah er sich zudem ein weiteres Mal mit der Frage nach einem möglichen „Silent Hill“-Remake konfrontiert. Eigenen Angaben zufolge hat Keiichiro Toyama zwar durchaus Interesse an einem Comeback der Kult-Horror-Marke, möchte jedoch darauf hinweisen, dass ein Remake zu „Silent Hill“ schwieriger zu realisieren wäre, als es beispielsweise bei den „Resident Evil“-Teilen der Fall war. Eine Begebenheit, die Toyama unter anderem auf die Tatsache zurückführt, dass „Silent Hill“ bei weitem nicht so actionreich ausfiel wie Capcoms Horror-Klassiker.

Remake würde ein Umdenken erfordern

„Ich denke, ein Remake wäre schwieriger als bei Resident Evil, da das Gameplay als Konzept an sich etwas älter ist“, führte Toyama aus. „Es ist kein Actionspiel, bei dem man die Action einfach verfeinern kann wie in Resident Evil. Silent Hill einfach nur auf den aktuellen Stand zu bringen oder die Grafik aufzupolieren, würden die Fans nicht zufrieden stellen. Darum ging es nicht – wie schön es war. Ich denke, man müsste das Konzept überdenken, um es für die Fans interessant zu machen.“

„Im Gegensatz zu Filmen ist es schwierig, Spiele in ihrem Originalzustand zu genießen“, ergänzte er mit einem Blick auf Remakes an sich. „Natürlich wegen der Plattform. Aber im Laufe der Zeit fehlt es der Spielmechanik, insbesondere in der Benutzerfreundlichkeit, an Rationalität und Raffinesse. Optisch gesehen ist es eindeutig nicht für moderne Geräte gemacht. Daher habe ich absolut nichts dagegen, eine ursprüngliche Essenz zu modifizieren, um sie an die Moderne anzupassen, in der wir heute leben.“

Ob Konami überhaupt Interesse an einem Remake zu „Silent Hill“ hat, bleibt weiterhin abzuwarten. Bisher wollte sich das japanische Unternehmen nämlich nicht zu den Gerüchten der vergangenen Monate äußern.

