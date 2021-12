Xbox Game Pass: Acht weitere Spiele für Dezember enthüllt

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal „Xbox On“ wurden einige Xbox Game Pass-Titel angekündigt, die im Laufe des Monats das Aboangebot erobern werden. Sämtliche der aufgelisteten Neuzugänge sollen am 16. Dezember 2021 in den Dienst aufgenommen werden, was sowohl für die Xbox-Konsolen, den PC und die Cloud gilt.

Weitere Xbox Game Pass-Neuzugänge

Zu den Highlights gehören „Firewatch“, „Mortal Kombat 11“ und „The Gunk“. Falls ihr etwas jüngere Spieler im Haus habt, könnten euch ebenfalls „Paw Patrol“, „Ben 10“ und „Ryan’s World“ zusagen.

Für Mitte Dezember 2021 bestätigte Spiele:

Ben 10: Power Trip

Broken Age

Firewatch

The Gunk

Lake

Mortal Kombat 11

Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay

Race With Ryan

Transformers: Battlegrounds

Da die genannten Spiele am 16. Dezember 2021 veröffentlicht werden sollen und die Ankündigungen über Xbox On und nicht über die üblichen Xbox-Kanäle gemacht wurden, kann durchaus spekuliert werden, dass in der zweiten Dezemberhälfte weitere Spiele für den Dienst geplant sind. Der nächste denkbare Veröffentlichungstermin wäre allerdings der 23. Dezember 2021, sodass vermutet werden, dass Microsoft so kurz vor dem Weihnachtsfest selbst in den verdienten Urlaub geht.

Und es sind nicht die ersten Game Pass-Titel des laufenden Monats: Freigeschaltet wurden bereits Spiele wie „Final Fantasy XIII-2“, „Among Us“, „Stardew Valley“, „Lawn Mowing Simulator“ und „Aliens: Fireteam Elite“.

Ebenfalls müssen Spiele weichen. Die folgenden Titel werden den Xbox Game Pass am 15. Dezember 2021 verlassen: „Beholder“ (Cloud, Konsole), „The Dark Pictures: Man of Medan“ (Konsole, PC), „Guacamelee! 2“ (Cloud, Konsole, PC), „Wilmots Warehouse“ (Cloud, Konsole, PC), „Unto The End“ (Cloud, Konsole, PC) und „Yooka-Laylee and the Impossible Lair“ (Cloud, Konsole, PC).

Weitere Meldungen zum Game Pass:

Der Game Pass ist ein Aboangebot von Microsoft, mit dem das Unternehmen dem klassischen Videospielverkauf entgegenwirken möchte. Während der Zuwachs zuletzt unter den Erwartungen blieb, wird gemunkelt, dass Sony bald zum Gegenschlag ausholen könnte.

Weitere Meldungen zu Xbox Game Pass.