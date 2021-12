Dead by Daylight: „The Ring“ wird im Mittelpunkt des nächsten Kapitels stehen

Behaviour Interactive hat einen Ausblick auf die nächste Erweiterung von "Dead by Daylight" gegeben. Demnach werden die Entwickler den japanischen Klassiker "The Ring" ins Spiel bringen.

Vor wenigen Wochen veröffentlichte Behaviour Interactive mit „Portrait of a Murder“ das neueste Kapitel des asymmetrischen Multiplayerspiels „Dead by Daylight“ und brachte den Spielern unter anderem „The Artist“ als neuen Killer mit. Nun haben die Entwickler verraten, welches Kapitel als nächstes zu erwarten ist,

Ein zeitloser Klassiker

Demnach können sich die Spieler auf eine Adaption des japanischen Horrorklassikers „Ringu“ freuen, den man auch unter dem Namen „The Ring“ kennt. Auch wenn die Verantwortlichen noch keine konkreten Details zu dem nächsten Killer, den Überlebenden und der Karte verraten haben. so sollte man doch damit rechnen, dass man auf ein junges Mädchen achten sollte, das euch durch den Fernseher heimsucht.

„Die Bedeutung der Ringu-Franchise in Japan und ihr Einfluss auf die Kultur in der ganzen Welt sind unbestreitbar. Die Möglichkeit zu erhalten, in diese legendäre Geschichte einzutauchen, wenn wir diese Kreation in Dead by Daylight bringen, ist eine ungeheure Ehre“, sagte Mathieu Côté, der Game Director hinter „Dead by Daylight“.

Mehr zum Thema: Dead by Daylight – Portrait of a Murder mit einer neuen Killerin und mehr startet morgen

Des Weiteren versprechen die Entwickler ein sehr düsteres und besorgniserregendes Kapitel und eine mitreißende Erfahrung, die die bereits hohe Intensität des Spiels noch verschärfen soll. Die Horrormarke basiert im Übrigen auf den 1991 erschienenen Roman von Kōji Suzuki, der Ende der 90er auch mit zahlreichen japanischen und amerikanischen Filmumsetzungen begehrt wurde.

In „Dead by Daylight“ soll das Kapitel im März 2022 zur Verfügung stehen.

Quelle: Eurogamer

Weitere Meldungen zu Dead by Daylight.