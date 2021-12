Destiny 2: Das winterliche „Der Anbruch“-Event kehrt zurück – Trailer & Details

Auch an der Welt des Multiplayer-Shooters "Destiny 2" geht die kalte Jahreszeit nicht spurlos vorbei. So kehrt mit sofortiger Wirkung das "Der Anbruch" genannte Event zurück und bietet euch die Möglichkeit, exklusive Belohnungen freizuschalten.

Wie die Entwickler von Bungie bekannt gaben, startet in der Welt von „Destiny 2“ mit sofortiger Wirkung das „Der Anbruch“ genannte Event, mit dem die kalte Jahreszeit begangen wird.

Das winterliche Event findet bis zum 4. Januar 2022 statt und bietet euch die Möglichkeit, euch an exklusiven Aktivitäten zu beteiligen und entsprechende Belohnungen einzustreichen. Eva Levante öffnet in „Der Anbruch“ einmal mehr ihre Pforten und ruft die Hüter dazu auf, Zutaten zu sammeln und mit diesen köstliche Leckereien zu backen. Auch die Schneeballschlachten feiern in „Der Anbruch“ natürlich ein Comeback.

Trailer stimmt auf das winterliche Event ein

Ebenfalls zurück kehrt das „Zephyr“-Schwert, das bereits im Jahr 2017 zu den Belohnungen gehörte, die in Rahmen des „Der Anbruch“-Events freigeschaltet werden konnte. Zu den weiteren Belohnungen gehören das Maschinengewehr „Kältefront“, das „Glazioklasmus“-Fusionsgewehr, winterliche Emotes sowie frostige Effekte und Gegenstände.

Wird genug Anbruch-Stimmung erzeugt, wird Eva den Hütern zudem ein neues Exotisches Schiff anbieten. An Unterhaltung und Belohnungen mangelt es im Zuge des „Der Anbruch“-Events also nicht. Anbei der offizielle Trailer zum Start des winterlichen Events.

„Destiny 2“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die PlayStation 5 und Stadia erhältlich.

