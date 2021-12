GTA Online: The Contract-DLC und die Inhalte der Woche stehen bereit – Trailer & Details

Ab sofort stehen in der Welt von "GTA Online" nicht nur die Inhalte der aktuellen Woche bereit. Darüber hinaus veröffentlichten die Entwickler von Rockstar Games den "The Contract" genannten DLC, der verschiedene Neuerungen mit sich bringt.

Im Zuge einer aktuellen Pressemitteilung wiesen die Verantwortlichen von Rockstar Games darauf hin, dass sich die Spieler von „GTA Online“ heute gleich über einen ganzen Schwung neuer Inhalte freuen dürfen.

Zum einen warten die klassischen Inhalte der laufenden Woche, die euch unter anderem doppelte Belohnungen bei „Verwandlungsrennen“, „Umschlagplatz“ und „Begrüßungskomitee“ bescheren. Ebenfalls geboten werden das kostenlose „Radio Los Santos“-Shirt, einmalige GTA-Dollar-Boni für den erfolgreichen Abschluss der Missionen in Dr. Dres Aufträgen sowie eine einmalige Bonuszahlung in Höhe von 200.000 GTA-Dollar für den ersten Abschluss der drei Security-Aufträge (bis zum 22. Dezember).

The Contract erweitert die Welt von GTA Online durch verschiedene Neuerungen

„The Contract ist anders als alles, was wir bisher gemacht haben und verbindet Story, Musik und die Online-Spielwelt auf neue Weise“, kommentierte Sam Houser, Gründer von Rockstar Games, die heutige Veröffentlichung des neuen DLCs. „Dank unseres langjährigen Kollaborateurs und Freundes DJ Pooh konnten wir mit einigen der größten Legenden des Hip-Hop an diesem sehr modernen Abenteuer in Los Santos arbeiten, in dem die Spieler Dr. Dres verlorene Musik aufspüren.“

Weitere Meldungen zu GTA:

„The Contract“ ist ein neuer Story-DLC, den ihr wahlweise alleine oder kooperativ bestreiten könnt. Ihr steht vor der Aufgabe, Franklin und seine Freunde dabei zu unterstützen, ihre „Celebrity Solutions“-Agentur einzurichten und alles zu tun, um die verschwundene neue Musik von Dr. Dre wiederzufinden, die mit „The Contract“ den Weg in „GTA Online“ findet.

Anbei eine Übersicht über die weiteren Inhalte, die in „The Contract“ geboten werden.

Die Inhalte von The Contract in der Übersicht

Tonnenweise neue Musik, darunter eine brandneue Radiostation, MOTOMAMI Los Santos, moderiert von ROSALÍA und Arca mit einer genreübergreifenden Auswahl an Tracks

Massive Updates für existierende Radiosender: Big Boy’s Radio Los Santos erhält exklusive neue Musik von Rap- und Hip-Hop-Ikonen sowie die Leadsingle einer kommenden EP von CircoLoco Records, und DJ Pooh sendet das „Dre Day“-Takeover auf West Coast Classics mit klassischen Tracks von Dr. Dre, speziellen Gastauftritten und vielem mehr

Das neue Musikstudio Record A Studios, in dem ihr Dr. Dre und einem besonderen Gastkünstler bei der Arbeit an neuer Musik über die Schulter schauen, mit Freunden abhängen oder euch mit Franklin und Lamar an der Bong im Schreibzimmer entspannen könnt

Die neue Agentur ist ein hochmodernes Büro, mit optionalen Modifikationen wie einer Waffenkammer und einer Fahrzeugwerkstatt

Agentur-nahe Arbeiten wie neue Security-Aufträge und Telefonzellen-Attentate

Drei neue Waffen: das schwere Gewehr, der Elektroschocker und der kompakte EMP-Werfer

Sieben neue Fahrzeuge, darunter der Pegassi Ignus, der Lampadati Cinquemila und der Pfister Astron, die bei Legendary Motorsport erhältlich sind.

Brandneue Imani-Tech-Modifikationen für den Dewbauchee Champion, den Bravado Buffalo STX, den Enus Deity und den Enus Jubilee gibt es in der Fahrzeugwerkstatt der Agentur zu kaufen

Neue Streetwear, Accessoires, Tattoos, Gesichtsbemalungen und Frisuren

Weitere Meldungen zu GTA Online.