Horizon Forbidden West: Erste PS4-Screenshots lassen sich absolut sehen

„Horizon Forbidden West“ gehört definitiv zu den vielversprechendsten PlayStation-Spielen im kommenden Jahr. Neben der leistungsstarken PS5 wird das dystopische Action-Rollenspiel aber auch für die PS4 erscheinen, die ihre besten Tage mittlerweile hinter sich hat. Einige Fans zweifelten, ob das neueste Guerrilla-Werk auch auf der veralteten Konsole für Begeisterung sorgen kann.

Die PS4-Version weiß zu überzeugen

Nachdem wir bereits ausführliches Gameplay-Material und einige Screenshots aus der PS5-Version bewundern durften, könnt ihr jetzt erstmals einen Blick auf die PS4-Fassung werfen. Und siehe da: Das postapokalyptische Amerika ist auch auf der PS4 wunderschön anzusehen! Offensichtlich hat das Entwicklerteam eine Menge Fleiß und Herzblut investiert, um die „Horizon“-Fortsetzung auf der veralteten Hardware optisch glänzen zu lassen. Die visuellen Unterschiede auf den beiden Sony-Konsolen fallen wohl geringer als erwartet aus.

Die PS4-Fotos haben jedoch erneut zu einer altbekannten Diskussion geführt: Einige Fans befürchten, dass die Entwickler zu viel Zeit in die Optimierung der Old-Gen-Version gesteckt haben. Daher gehen sie davon aus, dass die Leistung der PS5 erneut nicht vollständig ausgeschöpft wurde. Doch nicht jeder Nutzer schließt sich dieser Vermutung an.

Jedenfalls versprach der zuständige Game Director schon im Juni dieses Jahres, dass den PS4-Spielern eine „fantastische Erfahrung“ geboten wird. Auf der Nachfolger-Konsole konnten die Entwickler aber noch einen Schritt weiter gehen und zusätzliche Details einbauen. Die kreative Vision sei durch die Cross-Generation-Entwicklung nicht negativ beeinflusst worden.

„Horizon Forbidden West“ kommt am 18. Februar 2022 auf den Gaming-Markt. PS4-Besitzer zahlen für die Standard-Edition 69,99 Euro und können später ein Gratis-Upgrade in Anspruch nehmen. Nachdem eine kostenlose Upgrade-Möglichkeit am Anfang gar nicht vorgesehen war, kam Sony den Fans nach einer Menge Kritik schließlich entgegen.

