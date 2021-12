Praey for the Gods: Open-World-Adventure ab sofort erhältlich – Der Trailer zum Launch

Praey for the Gods:

Ohne vorherige Ankündigung und somit ein wenig überraschend wurde das Open-World-Adventure "Praey for the Gods" nun für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht. Passend dazu steht auch der offizielle Launch-Trailer bereit.

"Praey for the Gods" ist ab sofort erhältlich.

Nach mehreren Verschiebungen wurde das malerische Open-World-Adventure „Praey for the Gods“ nun für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

Der geistige Nachfolger zu Klassikern wie „Shadow of the Colussus“ ist im PlayStation Store für 29,99 Euro erhältlich und zeigt sich passend zu seiner Veröffentlichung im offiziellen Launch-Trailer. Dieser vermittelt euch einen Eindruck von dem, was in „Praey for the Gods“ spielerisch auf euch zukommt. Euch verschlägt es an den Rand einer sterbenden Welt, wo ihr dem Rätsel eines ewigen Winters auf den Grund geht.

Technische Möglichkeiten der PS5 sollen genutzt werden

Inmitten dieses eisigen Szenarios sucht ihr nach Antworten und nutzt gefundene Materialien, um eure Ausrüstung zu verbessern und euch im Kampf gegen mächtige Gegner zu behaupten. Zu den spielerischen Besonderheiten von „Praey for the Gods“ gehört laut den Entwicklern von No Matter die Tatsache, dass ihr jeden Ort der Spielwelt, den ihr seht, auch erreichen und erkunden könnt – dies gilt für entlegene Areale genauso wie für mächtige Berge.

Weitere Meldungen zu Praey for the Gods:

Vor allem auf der PlayStation 5 soll „Praey for the Gods“ technisch überzeugen. Auf Sonys aktueller Konsole setzen die Entwickler von No Matter nicht nur auf eine Darstellung in flüssigen 60 Bildern die Sekunde. Darüber hinaus werden auch die exklusiven Features des DualSense-Controllers auf stimmige Art und Weise in das Spielgeschehen eingebunden.

Auf diesem Weg wird beispielsweise dafür gesorgt, dass sich die Handhabung der unterschiedlichen Waffen stets anders anfühlt.

