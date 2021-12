PS5: Webseite zur Barrierefreiheit eröffnet

Barrierefreiheit wurde in den vergangenen Jahren auch im Gamingbereich zu einem großen Thema und die Konsolenhersteller begannen damit, ihre Hardware und die dazugehörigen Spiele zugänglicher zu gestalten. Um noch einmal darauf aufmerksam zu machen, hat Sony auf der offiziellen PlayStation-Webseite einen Unterbereich gestartet, der sich diesem Thema widmet.

Bedürfnisse aller Spieler sollen erfüllt werden

PlayStation verweist dort darauf, dass man „ein Spielerlebnis ohne Barrieren erschaffen“ möchte, das „den Bedürfnissen und Fähigkeiten aller Spieler gerecht wird“.

Die PS5 bietet für eine größtmöglichen Zugänglichkeit zwei Grundfunktionen, die allerlei Anpassungen zulassen:

Visuell: Die PS5-Konsole bietet eine Reihe anpassbarer Anzeigefunktionen, darunter Zoomen, Farbkorrektur, Textgröße, fettgedruckter Text, starker Kontrast und vieles mehr.

Audio: Der Screenreader der PS5-Konsole kann den Text auf dem Bildschirm laut vorlesen und bietet Sprachanweisungen für die Bedienung der Konsole.

Weitere Einzelheiten dazu findet ihr auf der oben verlinkten Webseite. Dort sind ebenfalls etliche Spiele verlinkt, die hinsichtlich der Barrierefreiheit angepasst wurden. Als Beispiele können „The Last of Us Part 2“, „Ratchet & Clank: Rift Apart“, „Returnal“ und „Horizon Zero Dawn“ genannt werden.

Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment: „Bei Sony Interactive Entertainment möchten wir allen Spielern unabhängig von ihren Fähigkeiten eine Zukunft bieten. Wir nutzen Technologie, um Barrierefreiheits-Tools, -Produkte und -Dienste für unsere PlayStation-Community zu verbessern und unsere Mission zu erfüllen, die Welt durch die Kraft der Spiele zu verbinden.“

Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios: „Das Erschaffen zugänglicher Welten für Spieler motiviert uns und ist die Inspiration für unsere Arbeit. Bei PlayStation Studios streben wir danach, Spielinhalte zu entwickeln, die nicht nur immersive Spielerlebnisse bieten, sondern den Spielern auch ermöglichen, bedeutsame Verbindungen aufzubauen, da wir durch die gemeinsame Freude am Spielen so viel gemeinsam haben.“

Orit Ziv, SVP und Global Head of Human Resources, Sony Interactive Entertainment: „Unser Ziel ist eine inklusive und barrierefreie Unternehmenskultur, die Hoffnung spendet, Innovationen anregt und das Unternehmen vorwärtsbringt. Wir setzen uns dafür ein, eine Umgebung zu erschaffen, die es Mitarbeitern, Zulieferern und Partnern erlaubt, sich ohne Einschränkungen zu entfalten, und die ihnen den besten Ort zum Spielen bietet.“

