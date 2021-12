The Witcher Serie: Filmclips und Testwertungen zu Staffel 2

The Witcher Serie:

Am Freitag erscheint die zweite Staffel der "The Witcher"-Serie. Um euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben, wurden auf Youtube kürzlich drei Clips hochgeladen. Zu sehen sind dort Geralt von Riva, Ciri, Yennefer und Tissaia.

Ab dem 17. Dezember wird die zweite Staffel der „The Witcher“-Serie auf Netflix verfügbar sein. Ein paar Clips könnt ihr euch allerdings schon heute ansehen. Zwei Filmszenen wurden vom „The Witcher Netflix“-Kanal hochgeladen, während ein weiterer Clip von IGN stammt. Die Videos haben wir am Ende des Artikels eingebettet.

Die erste Szene zeigt Geralt von Riva und Prinzessin Cirilla von Cintra in einer Schneelandschaft. Der Hexer glaubt, dass Yennefer im Kampf gefallen ist und bringt Ciri deswegen an den wohl sichersten Ort überhaupt: Das Haus seiner Kindheit, das sich in Kaer Morhen befindet. Hier beginnt ihre Ausbildung zur Kriegerin.

Demzufolge schaut ihr Ciri in einer weiteren Szene beim Training zu. Betreut wird sie dabei nicht von Geralt, sondern von den beiden Hexern Lambert und Coen.

In Szene drei bekommt ihr die Zauberinnen Yennefer und Tissaia zu Gesicht. Nach der verlorenen Schlacht in Sodden Hill haben die beiden ein ernstes Gespräch zu führen. Genau an diese Niederlage wird die zweite Staffel anknüpfen, die sich aus insgesamt acht Episoden zusammensetzt.

Ein paar Testwertungen in der Übersicht

Die bisherigen Kritiken zur neuen Staffel fallen überwiegend positiv aus. Nach elf abgegebenen Wertungen liegt der Metascore bei 75 Punkten. Ein paar Pressezitate haben wir im Folgenden für euch eingebunden.

Paste Magazine (92 Punkte) – Die Interpretation des Originaltextes in The Witcher bietet etwas Neues – und das ist erfrischend, sowohl in dieser Geschichte als auch für das Fantasy-Fernsehen im Allgemeinen.

The Telegraph (80 Punkte) – Die Serie hat sich eine eigene Nische geschaffen. Es ist ein knallhartes Beat-‚em-up voller böser Monster, böser Männer und böser Haare. Und wenn Sie so etwas mögen – und die Einschaltquoten lassen vermuten, dass viele von uns das tun – dann wird Sie die zweite Staffel von The Witcher sicher in ihren Bann ziehen.

Empire (80 Punkte) – Zugänglicher als die komplizierte erste Staffel, baut Netflix‘ vielschichtige Fantasie auf einer souveränen Hauptdarstellung von Henry Cavill auf, während sie sich mit ihren Horrorelementen zu einem immer beeindruckenderen Effekt steigert.

Radio Times (60 Punkte) – Alles in allem hat die zweite Staffel von The Witcher ein paar Fehltritte mit einigen fragwürdigen Entscheidungen und mäandernden Handlungssträngen. Aber wenn du auf der Suche nach noch mehr schrecklichen Monstern, fesselnden Kämpfen und magischen Geheimnissen bist, dann wirst du hier auf jeden Fall fündig.

Macht euch jetzt selbst ein Bild von Staffel 2:

