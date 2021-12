Final Fantasy XIV: Wegen überlasteter Server – Verkauf, Trial-Version und Werbung ausgesetzt

Seit der Veröffentlichung der neuen Erweiterung „Endwalker“ sehen sich die Server des Online-Rollenspiels „Final Fantasy XIV“ mit einem massiven Andrang seitens der Spieler konfrontiert.

Allerdings sollte sich schnell abzeichnen, dass die Server diesem Ansturm nicht gewachsen und schnell hoffnungslos überlastet waren. Verbindungsabbrüche und zum Teil stundenlange Wartezeiten beim Start von „Final Fantasy XIV“ waren die Folge. Wie der verantwortliche Publisher Square Enix bekannt gab, leitete das Unternehmen nun weitere Schritte ein, um der aktuellen Situation Herr zu werden und die Server zu entlasten.

Spieler mit einem aktiven Abo werden bevorzugt

Zum einen wurden der Verkauf der Starter- und Complete-Editionen sowie neue Werbeanzeigen für „Final Fantasy XIV“ vorübergehend ausgesetzt. Darüber hinaus bestätigte Square Enix, dass selbiges für Neuregistrierungen für die kostenlose Testversion gilt. Auch diese wurden erst einmal deaktiviert. Generell sollten sich Nutzer der Gratis-Trial in den kommenden Tagen auf Einschränkungen einstellen.

Vorerst werden beim Log-In in die Welt von „Final Fantasy XIV“ nämlich Spieler mit einem aktiven Abo bevorzugt. Nutzer der kostenlosen Trial-Version hingegen werden sich vorerst nur in den späten Nacht- und frühen Morgenstunden einloggen können. Abgerundet wurde das aktuelle Status-Update zu den überfüllten Servern von der Ankündigung, dass alle Spieler mit einem aktiven Abo als Entschädigung für die anhaltenden Probleme nicht nur eine, sondern zwei weitere Wochen kostenlose Spielzeit erhalten.

„Wir sind uns bewusst, dass die langen Wartezeiten zum Einloggen in das Spiel Spieler am Spielen hindern, und entschuldigen uns aufrichtig dafür. Als Reaktion darauf haben wir vor kurzem 7 Tage Spielzeit gewährt, aber jetzt werden wir auch weitere 14 Tage gewähren“, so das Unternehmen.

Gutgeschrieben wird euch die kostenlose Spielzeit am 21. Dezember 2021.

Quelle: Square Enix

