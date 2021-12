GigaBash: Der Multiplayer-Brawler erscheint auch für die PS5 – Neuer Trailer

Im Sommer kündigten die Entwickler von Passion Republic Games den Online-Multiplayer-Brawler „GigaBash“ für den PC und die PlayStation 4 an.

Wie das Studio bekannt gab, wird auch die PlayStation 5 mit einer Umsetzung bedacht. Diese erscheint genau wie die Ableger für den PC und die PlayStation 4 Anfang 2022. Passend zur Ankündigung für Sonys neue Konsole veröffentlichten die Macher von Passion Republic Games einen frischen Trailer zu „GigaBash“. In den Mittelpunkt des Videos rücken das Monster Kongkrete und dessen zerstörerische Fähigkeiten.

Kongkrete setzt auf den Überraschungseffekt

„Kongkrete zeichnet sich durch den Kampf mit dem Überraschungsmoment aus. In überfüllten Städten hat es einen unvorhersehbaren Vorteil, da es sich bei völligem Stillstand in andere Gebäude auf der Karte einfügt. Wenn Feinde zu nahe kommen, kann es einen blendenden Giga-Energiestoß abfeuern, um ihre Bewegungssteuerung umzukehren. Nichts unterhält es mehr, als zuzusehen, wie seine Feinde wie verwirrte Narren herumfummeln“, so die offizielle Beschreibung von Kongkrete.

Zum Thema: Nickelodeon All-Star Brawl: Garfield gesellt sich hinzu – Infos, Termin und Trailer

„Seine Ultimate ermöglicht es ihm sogar, sich in einen einschüchternden raketenbetriebenen Wolkenkratzer zu verwandeln, um seine Feinde in flache Pfannkuchen zu zerquetschen“, führen die Entwickler aus. „Diese Fähigkeiten machen ihn wirklich zu einem furchterregenden Gegner wie keinen anderen. Allein seine Existenz verbreitet Paranoia wie ein Lauffeuer… Denn plötzlich könnte jedes dieser banal aussehenden Bürogebäude der lebende Körper dieses unziemlichen Monsters sein!“

