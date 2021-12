Gran Turismo 7: Der Serien-Schöpfer über die Power der PlayStation 5

"Gran Turismo 7" kommt in weniger als drei Monaten in den Handel.

Im heutigen Behind-The-Scenes-Video thematisiert Kazunori Yamauchi, der Chef von Polyphony Digital, die neuen Möglichkeiten dank der PS5. Seinen Worten zufolge ermöglicht die Leistung der Sony-Konsole den Entwicklern zum ersten Mal etwas, wonach sie bei allen vorherigen Ablegern gestrebt haben.

Realistischer als je zuvor

Yamauchi stellt fest, dass inzwischen ein Realismusgrad erreicht wurde, der sich „greifbar“ anfühlt. Zum Beispiel konnte dank der Controller-Funktionen das Gefühl des Bremsens genau nachempfunden werden. Ihr werdet das unter anderem spüren, wenn die Bremse an einem bestimmten Punkt blockiert und dadurch der adaptive Widerstand deaktiviert wird. Solche Phänomene sollen durch die Trigger-Tasten zum Ausdruck gebracht werden.

Bei den Scapes wird die Raytracing-Funktion zum Einsatz kommen. Dadurch können eure Fahrzeuge noch schöner in Szene gesetzt werden. Frühere Aufnahmen, die CGI-Bildern ähnelten, sollen jetzt realistischer aussehen. Im Video seht ihr ein paar schicke Fotos, die ihr mittels der „Scapes“-Funktion schießen könnt.

Natürlich sorgen auch die 4K-Auflösung, die Framerate von 60 Bildern pro Sekunde und die HDR-Technologie für einen höheren Realismus. Yamauchi spürt das sofort, wenn er sich auf eine der virtuellen Rennstrecken begibt. Das überaus realistische Spielgefühl beschreibt er als „sehr auffällig„.

In einem vergangenen Interview teilte Yamauchi mit, dass die Cross-Gen-Entwicklung keine negativen Auswirkungen auf die Qualität des Rennspiels habe. Es handle sich nämlich um ein „sehr skalierbares Spiel“, was sich beispielsweise beim Aufrechterhalten der Bildwiederholrate zeige. Ein gewaltiger Unterschied mache sich aber bei den Ladezeiten bemerkbar.

„Gran Turismo 7“ kommt am 4. März 2022 für PS5 und PS4 in den Handel. Ende November wurde in Australien die erste Alterseinstufung vorgenommen, was schon mal auf die Einhaltung des angegebenen Veröffentlichungstermins hindeutet.

