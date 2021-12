Media Markt: 3 für 2-Sale mit PS4- und PS5-Spielen

Bei Media Markt wartet kurz vor dem Weihnachtsfest ein neuer Sale auf euch, der zahlreiche Spiele umfasst. Einmal mehr könnt ihr drei Games in den Warenkorb packen und den Kauf abschließen, müsst am Ende aber nur zwei dieser Spiele bezahlen. Das dritte Spiel bekommt ihr quasi geschenkt.

Media Markt: Gaming Aktion 3 für 2

Packt ihr beispielsweise die PS5-Games „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“, „Ratchet & Clank: Rift Apart“ und „Ghost of Tsushima“ als Director’s Cut in den Warenkorb, zahlt ihr am Ende nur 150,97 statt 200,97 Euro. Wählt ihr hingegen „Call of Duty Vanguard“, „FIFA 22“ und „Tales of Arise“ jeweils in der PS5-Fassung, sind es am Ende 131,97 statt 186,97 Euro.

Im Media Markt-Sale sind aber nicht nur PS5-Games vertreten. Auch Spiele für die PS4, Xbox-Konsolen und PC sind im Angebot.

So funktioniert der Sale:

Wählt 3 Spiele aus der Übersicht aus

Packt sie gemeinsam in den Warenkorb

Im Warenkorb erfolgt der Preisabzug automatisch

Zu beachten ist, dass immer der Preis des günstigsten Spiels abgezogen wird. Packt ihr als zwei Spiele für jeweils 70 Euro und eins für 20 Euro in den Warenkorb, fällt der prozentuale Rabatt geringer als bei drei gleichteuren Spielen aus. Am Ende habt ihr die freie Wahl.

Die Rabattaktion läuft bis zum 18. Dezember 2021. Die Bedingungen erfahrt ihr auf der weiter oben verlinkten Angebotsseite.

