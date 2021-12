Der DualSense-Controller der PS5 kann bald in knalligeren Farben gekauft werden. Vorbestellungen sind bereits möglich. Der Versand startet im Januar.

Mehrere neue Modelle wurden in dieser Woche angekündigt,

Während die PS5 weiterhin Mangelware bleibt und auch der heutige Drop über PlayStation Direct bei den meisten Spielern eher für Frust sorgte, können die kürzlich angekündigten Farbvarianten des DualSense vorbestellt werden.

Möglich ist das inzwischen auch bei Amazon, wo Bestellungen für die DualSense-Modelle in den Editions „Starlight Blue“ und „Nova Pink“ angenommen werden. Beide Controller schlagen mit rund 80 Euro zu Buche und liegen damit deutlich über den Preisen, die für die bereits erhältlichen Modelle verlangt werden. Die Black Edition bekommt ihr bei Amazon aktuell für rund 63 Euro.

PS5-Controller bei Amazon:

Der PS5-Controller kam mit besonderen Features auf den Markt. Dazu zählt das haptische Feedback, das mehr als die Vibrationen des PS4-Controllers zu bieten hat. Neu sind ebenfalls die Trigger, die dynamisch und adaptiv in Erscheinung treten. Bei verschiedenen Spielsituationen, beispielsweise beim Spannen eines Bogens oder Durchtreten einer Bremse, wird ein dynamischer Gegendruck erzeugt, der zu mehr Immersion führen soll.

Ebenfalls verbaut ist ein integriertes Mikrofon, sodass ihr für die Nutzung des Voice Chats auf ein herkömmliches Headset verzichten könnt.

PS5-Cover ab 2022

Offiziell angekündigt wurden die neuen DualSense-Modell am vergangenen Montag. Gleichzeitig kam es zur Enthüllung der ersten offiziellen PS5-Cover, mit denen ihr eure Konsole farblich etwas aufhübschen könnt.

Die austauschbaren Seitenteile werden in den Farbversionen Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple verkauft, allerdings nicht mehr in diesem Jahr. Die Versionen Midnight Black und Cosmic Red sind ab dem 21. Januar 2022 auf direct.playstation.com erhältlich und sollen ab dem 18. Februar 2022 ebenfalls im Handel verweilen. Die anderen Varianten folgen in der ersten Hälfte des Jahres 2022.

Allzu günstig sind die Kunststoffabdeckungen allerdings nicht. Käufer müssen 54,99 Dollar auf den Ladentisch packen. Es darf allerdings vermutet werden, dass der Straßenpreis mittelfristig deutlich darunter liegen wird.

