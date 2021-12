Call of Duty Warzone: Kostenloses „Kampfpaket (Ass)“ für PlayStation Plus-Nutzer steht bereit

Call of Duty Warzone:

Ab sofort dürfen sich "Call of Duty: Warzone"-Spieler mit einer gültigen PlayStation Plus-Mitgliedschaft auf das "Kampfpaket (Ass)" genannte Download-Paket freuen. Dieses steht in Form eines kostenlosen DLCs bereit und bringt verschiedene epische und legendäre Gegenstände mit sich.

"Call of Duty: Warzone": Kostenloses Download-Paket für PlayStation Plus-Nutzer steht bereit.

Vor wenigen Tagen starteten „Call of Duty: Vanguard“ und der kostenlos spielbare Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone“ in ihre neueste Season.

Passend dazu wartet im PlayStation Store ab sofort eine kleine Überraschung auf alle „Call of Duty: Warzone“-Spieler, die gleichzeitig eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft ihr Eigen nennen. Die Rede ist vom „Kampfpaket (Ass)“ genannten DLC, der von allen PlayStation Plus-Abonnenten kostenlos heruntergeladen werden kann und verschiedene epische beziehungsweise legendäre Gegenstände mit sich bringt.

Welche Inhalte im Detail geboten werden, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Die Inhalte des Kampfpaket (Ass) in der Übersicht

Epischen Operator-Skin für Lucas Riggs

Legendären Schrotflinten-Bauplan

Legendären Nahkampfwaffen-Bauplan

Episches Emblem

Epische Uhr

Epischen Sticker

Epische Visitenkarte

60 Minuten Doppel-EP-Token

Den entsprechenden Download findet ihr im PlayStation Store. „Call of Duty: Warzone“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich.

