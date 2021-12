Dying Light 2: PC-Systemanforderungen – RTX 2070 oder RTX 3080 für Raytracing

Techland hat die offiziellen PC-Spezifikationen für „Dying Light 2“ veröffentlicht. Während die Systemanforderungen ohne Berücksichtigung von Raytracing durchaus bezahlbar erscheinen, kann das Gleiche nicht wirklich für die Raytracing-Spezifikationen gesagt werden.

PC-Spieler benötigen im Fall von von „Dying Light 2“ eine RTX 2070, um bei aktiviertem Raytracing mit 1080p und 30 FPS spielen zu können. Mindestens eine RTX 3080 ist erforderlich, um mit Raytracing auf 60 Bilder pro Sekunde zu kommen, wenn man bei der FullHD-Auflösung bleibt. Bei den aktuellen GPU-Preisen wird es ein kostspieliges Unterfangen.

PC-Systemanforderungen in der Übersicht

Minimale Systemanforderungen (Raytracing aus, 1080p-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde):

CPU: Intel Core i3-9100 oder AMD Ryzen 3 2300X

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti oder AMD Radeon RX 560 (4 GB VRAM)

Betriebssystem: Windows 7

Verfügbarer Speicherplatz: 60 GB HDD

Empfohlene Systemspezifikationen (Raytracing aus, 1080p-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde):

CPU: Intel Core i5-8600K oder AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB oder AMD Radeon RX Vega 56 8GB

Betriebssystem: Windows 10

Verfügbarer Speicherplatz: 60 GB SSD

Raytracing On Mindestsystemanforderungen (für eine Auflösung von 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde):

CPU: Intel Core i5-8600K oder AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB

Betriebssystem: Windows 10

Verfügbarer Speicherplatz: 60 GB SSD

Raytracing On Empfohlene Systemanforderungen (für eine Auflösung von 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde):

CPU: Intel Core i5-8600K oder AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB

Betriebssystem: Windows 10

Verfügbarer Speicherplatz: 60GB SDD

Die PC-Version von „Dying Light 2“ soll vor allem optisch punkten. Raytraced Global Illumination beispielsweise wird bei einer ausreichenden Hardware laut Hersteller „unglaubliche Lichtreflexe in jedem Bereich der Welt“ ermöglichen. Gleiches gilt für die Schatten, die auf Raytracing basieren. Diese Funktion wird auchverfügbar sein. Allerdings bleibt abzuwarten, in welchem Ausmaß.

„Dying Light 2“ erscheint am 4. Februar 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X und Nintendo Switch (via Cloud). In unserer Themen-Übersicht zu „Dying Light 2“ erfahrt ihr mehr über das Spiel aus dem Hause Techland.

