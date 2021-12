Hogwarts Legacy: Avalanche meldet sich zu Wort und verspricht weitere News

Seit der Ankündigung von „Hogwarts Legacy“ waren WB Games und der zuständige Entwickler Avalanche Software nicht sehr gesprächig. Abgesehen von der Verschiebung in das Jahr 2022 wurden in den vergangenen Wochen und Monaten kaum Informationen zum Spiel geteilt.

Das große Schweigen steht im Widerspruch zu den Gerüchten, die in den vergangenen Tagen und Wochen aufkeimten. Jüngsten Berichten zufolge sollte im Dezember ein neuer Trailer erscheinen. Und Gerüchte besagen gar, dass das Spiel ursprünglich bei den Game Awards vorgestellt werden sollte, aber in letzter Sekunde von den Plänen gestrichen wurde.

Weitere Neuigkeiten in Aussicht gestellt

Einen neuen Trailer bekamen wir in jüngster Vergangenheit nicht zu Gesicht. Aber immerhin konnte sich der Entwickler Avalanche Software dazu durchringen, auf Twitter ein kurzes Statement zu hinterlassen. Wirkliche Neuigkeiten zu „Hogwarts Legacy“ wurden dabei nicht geteilt.

Avalanche wünscht den Fans im besagten Tweet frohe Feiertage, dass das Studio „aufgeregt ist, mehr Neuigkeiten und Updates zu Hogwarts Legacy im nächsten Jahr zu veröffentlichen“. Das heißt: Entgegen anderslautender Gerüchte muss das restliche Jahr ohne Einblicke in „Hogwarts Legacy“ auskommen.

Ohne Gerüchte wird das laufende Jahr allerdings nicht enden. So möchte ein Twitter-Nutzer erfahren haben, dass „Hogwarts Legacy“ einen Multiplayer-Modus mit sich bringen und der Launch irgendwann im Sommer oder Ende 2022 erfolgen wird. Ebenfalls sei Postlaunch-Content geplant. Zudem möchte der Insider erfahren haben, dass momentan einige Teile des Spiels geschrieben werden.

Zu Beginn dieses Jahres deutete Warner Bros. an, dass „Hogwarts Legacy“ irgendwann nach April 2022 erscheinen wird. In der Zwischenzeit wurde ebenfalls bestätigt, dass das Spiel von Sumo Digital unterstützt wird. Die Entwicklung von „Hogwarts Legacy“ erfolgt für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Mehr zum Spiel findet ihr wie gewohnt in unserer kontinuierlich wachsenden Themen-Übersicht zu „Hogwarts Legacy“.

