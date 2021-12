Nintendo Switch Online: Sechs neue Mega Drive-Spiele hinzugefügt

Nintendo hat einige neue Spiele in die Auswahl des Erweiterungspasses von Nintendo Switch Online aufgenommen. Demnach können sich die Abonnenten mit sechs neuen Sega Mega Drive-Spielen beschäftigen.

Nachdem Nintendo im Oktober einen Erweiterungspass für Nintendo Switch Online angekündigt hatte, haben sie inzwischen auch eine neue Ladung an Spielen ins Programm aufgenommen. Ab sofort können Abonnenten auch die Sega Mega Drive-Klassiker „Altered Beast“, „Dynamite Headdy“, „Sword of Vermilion“, „Thunder Force II“ und „ToeJam & Earl“ genießen. Zuletzt wurde mit „Banjo & Kazooie“ auch ein neuer Nintendo 64-Titel für das Abonnement bestätigt.

Eine Auswahl an Klassikern

Zu einem Aufpreis von 20 Euro können die Spieler sich den Erweiterungspass für Nintendo Switch Online hinzubuchen und eine Auswahl an Nintendo 64- und Sega Mega Drive-Spielen erleben ─ zusätzlich zu den bereits verfügbaren NES- und SNES-Klassikern. Darüber hinaus kann man sich auch die Erweiterung „Happy Home Paradise“ für „Animal Crossing: New Horizons“ ohne Zusatzkosten herunterladen.

Unter den bisherigen Klassikern finden sich unter anderem „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“, „Mario Kart 64“, „Lylat Wars 64“, „Super Mario 64“, „Golden Axe“, „Sonic the Hedgehog 2“, „Castlevania Bloodline“ und weitere Titel. Auf der offiziellen Seite kann man alle bereits enthaltenen Titel entdecken.

Darüber hinaus sind auch die bekannten Vorzüge von Nintendo Switch Online in dem Abonnement enthalten. Somit kann man auch einen Cloudspeicher nutzen, um die eigenen Speicherstände hochzuladen und zu sichern. Dadurch können die Speicherdaten auch auf eine andere Konsole übertragen werden oder im Falle eines Defekts zurückgesetzt werden.

Ein Trailer stellt die neuen Titel noch einmal vor:

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch Online.