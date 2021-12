PSN Store Deal: Call of Duty Vanguard für PS4 und PS5 deutlich günstiger

Im PlayStation Store wurde ein neuer Deal freigeschaltet. Damit könnt ihr mit "Call of Duty Vanguard" einen der aktuellsten Shooter günstiger in euren Besitz bringen.

"Call of Duty Vanguard" verweilt seit November auf dem Markt.

Die Jahresendangebote im PlayStation Store wurden um ein Spiel erweitert, das ihr in drei Editions günstiger kaufen könnt. So wurde der Preis des noch recht neuen Shooters „Call of Duty Vanguard“ temporär nach unten korrigiert. Die nachfolgenden Preise gelten bis zum 6. Januar 2022.

Günstiger kaufen könnt ihr einerseits diefür PS4. Hier wurde der Preis von 69,99 auf 45,49 Euro reduziert, was einem 35 Prozent-Rabatt entspricht. Zum Vergleich: Bei Amazon werden momentan

Falls ihr den Shooter ebenfalls in einer optimierten Version auf der PS5 spielen möchtet, dann bietet sich der Kauf des „Call of Duty: Vanguard – Cross-Gen-Bundle“ an. Hier wurde der Preis von 79,99 auf 55,99 Euro gesenkt. Der Rabatt liegt entsprechend bei 30 Prozent.

Ebenfalls im Angebot ist die „Call of Duty: Vanguard – Ultimate Edition“. Hier werden statt der sonst üblichen 109,99 Euro momentan 87,99 Euro fällig. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 20 Prozent.

Zu den Inhalten der Ultimate Edition gehören:

Cross-Gen-Bundle von Call of Duty: Vanguard

Einsatzgruppe 1-Paket 3 Operator-Skins 3 Waffenbaupläne mit Leuchtspurgeschossen

Battle Pass für 1 Saison + 25 Stufensprünge

10 Stunden lang 2x EP (5 5 Stunden lang 2x EP und 5 Stunden lang 2x Waffen-EP)

Digital exklusiv: Frontlinie-Waffenpaket

Free Weekend auf PS4 und PS5

Die Angebote wurden passend zum Free Weekend freigeschaltet. So erhaltet ihr bis zum 21. Dezember 2021 einen kostenlosen Zugriff auf den Multiplayer-Modus von „Call of Duty Vanguard“. Falls ihr am Free Weekend teilnehmen möchtet, helfen euch die entsprechenden Einträge im PlayStation Store weiter:

Wie gewohnt gilt: Eure erzielten Fortschritte könnt ihr auch nach dem Ablauf des Free Weekends nutzen, sofern ihr ein Exemplar von „Call of Duty Vanguard“ erwerbt.

Weitere Angebote im PlayStation Store

Schon Ende November ging im PlayStation Store ein Sale mit den „Jahresendangeboten“ an den Start. Fast 900 Spiele bzw. Editions wurden im Preis gesenkt. Als Beispiele können „Aassassin’s Creed Valhalla“, „Spider-Man“ und „Rainbow Six Siege“ genannt werden.

Auch die PS Plus-Spiele für Dezember 2021 können weiterhin geladen werden. Um welche Games es sich handelt und was sie zu bieten haben, erfahrt ihr in dieser Meldung.

