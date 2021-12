Ubisoft Quartz: Gewerkschaft spricht sich gegen NFTs aus

Während Ubisoft weiter an den Quartz-Plänen festhält, hat sich eine französische Gewerkschaft gegen NFTs in Videospielen ausgesprochen.

Mehrere Unternehmen aus der Videospielbranche sind bemüht, NFTs in Videospielen zu etablieren. Während die Integration in „Stalker 2“ inzwischen vom Tisch ist, hält Ubisoft offenbar an den kürzlich angekündigten Plänen fest. Doch es gibt nicht nur Gegenwehr von den Spielern. Auch eine französische Gewerkschaft meldete sich zu Wort.

Die französische Gewerkschaft Solidaires Informatique, die einige Mitarbeiter von Ubisoft Paris vertritt, nahm sich den NFT-Plänen des Publishers in einer Erklärung an und bezeichnete die Blockchain-Mechaniken als „eine nutzlose, kostspielige und ökologisch bedenkliche Technologie“.

„Ubisoft ist vor kurzem in den Markt für Blockchain und Non-Fungible Tokens (NFT) eingestiegen. Eine Entscheidung, die von unseren Spielern stark kritisiert wurde und keine Verbesserungen oder Vorteile für unsere Spiele bringt“, so die Gewerkschaft in einer Erklärung. „Viele von uns im Unternehmen sehen das genauso und sagen, dass Blockchain schädlich, wertlos und ohne Zukunft ist.“

Dividenden, Subprimes, Finanzderivate, Krisen, Spekulationen

Allerdings bemängelt Solidaires Informatique nicht nur Probleme mit der technischen Seite von NFTs. Auch wurde auf dubiose NFT-Ersteller und Spiele, bei denen es zu Betrug und Abzocke kommt, verwiesen. „Sie mögen Dividenden, Subprimes, Finanzderivate, Krisen, Spekulationen, schnellen Handel, Geldwäsche usw.“, so die Gewerkschaft. „Das ist das gesicherte und unausgesprochene Versprechen der NFT. Wir sind weit von der Freude an Videospielen entfernt.“

Schon nach der Ankündigung von, so der Name von Ubisofts NFT-Dienst, wurde kritisiert, dass die Spieler keinen wirklichen Nutzen haben. Denn downloadbare Inhalte für ein Spiel, die an ein Konto gebunden sind, gibt es seit Jahren. Hingegen könnten Items, die ihr sowohl in „Assassin’s Creed“, „Ghost Recon: Breakpoint“, „Riders Republic“ also auch „For Honor“ verwenden könnt, das Potential der NFT-Technologie zumindest im Ansatz nutzen.

Der Gewerkschaft zufolge wurde die NFT-Strategie auch intern bei Ubisoft Paris „in Frage gestellt und angeprangert“. Zwar versuche die Geschäftsführung noch immer, Anhänger für die Technologie zu finden, doch die Mitglieder hätten sie verstanden und würden keine Erklärung brauchen, da sie aus Prinzip dagegen seien.

„Wir haben keine konkreten Statistiken, aber im internen Ubisoft-Forum wurde die Ankündigung der NFTs breit kommentiert, mit einem Anteil von etwa 5 Prozent positiver Kommentare. Der Rest war negativ“, so Marc Rutschlé, Mitglied bei Solidaires Informatique und Senior Designer bei „Ghost Recon Breakpoint“, gegenüber PC Gamer.

Offen ist, wie sich das Ganze entwickelt. Doch es scheint, dass Ubisoft an der NFT-Technologie festhalten möchte. „Heute Morgen hat [Ubisoft-CEO] Yves Guillemot bekräftigt, dass Ubisoft weiterhin Blockchain/NFT entwickeln wird“, so Rutschlé weiter. „Es gibt noch mehr Dinge, die kommen werden. Er erwähnte seinen ungebrochenen Willen und seine Begeisterung für Web.3, Metaverse und selbstregulierte virtuelle Welten.“

