Gamer Geschenke Guide: Geschenkideen zu Weihnachten für Videospiel-Fans!

Über welches Videospiel würdet ihr euch unter dem Weihnachtsbaum freuen? Wir haben ein paar Ideen für Last Minute-Geschenke, die von zuckersüß bis gruselig so ziemlich jedes Gamer-Herz höher schlagen lassen.

Habt ihr schon alle Geschenke für Weihnachten zusammen? Nicht? Dann wird es aber allerhöchste Zeit! Wie gut, dass man Gamer immer mit einem tollen Spiel überraschen kann. Da die Auswahl ziemlich groß ist, haben wir für euch heute einen Geschenke Guide zusammengestellt, bei dem für so ziemlich jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte. Von quietschbunt bis düster und von Liebesgeschichten bis zur Rettung des Universums.

Profi-Tipp: Schickt den Artikel doch ganz unauffällig an eure Familie oder beschenkt euch dieses Jahr einfach mal selbst!

Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book

Wenn ihr es Ende des Jahres etwas entspannter und verzauberter angehen wollt, können wir euch die “Atelier”-Reihe wärmstens ans Herz legen. Nicht nur, dass die märchenhaften Spiele ein immer mit einem Happy End abschließen: Das Alchemie-System ist in der sonstigen RPG-Welt erfrischend komplex und bietet mehr Tiefe, als es zunächst den Anschein macht. Warum wir euch speziell “Atelier Sophie” empfehlen, fragt ihr euch?

Erstens, weil die Geschichte einfach zuckersüß ist und jetzt zum Jahresende ein gutes Gefühl vermittelt. Ihr tragt hierbei nicht die Bürde der Menschheit auf euren virtuellen Schultern, sondern wollt nur einer Freundin helfen, die ihr Gedächtnis verloren hat. Was das mit einem sprechenden Buch und Kämpfen gegen wobbelige Punis zutun hat, erfahrt ihr im Spiel. Ein weiterer Grund für unsere Empfehlung ist, dass der zweite Teil, “Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream”, bereits am 25. Februar 2022 erscheint. Sobald ihr Anfang des Jahres das Spiel beendet habt, müsst ihr nicht mehr lange auf die Fortsetzung warten.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

“Ich bin Groot!”. Okay, wir fangen mit der schlechten Nachricht zuerst an: Den liebenswürdigen Baum könnt ihr in “Marvel’s Guardians of the Galaxy” leider nicht übernehmen, um euren Feinden den Kampf anzusagen. Dafür schlüpft ihr aber in die Rolle von Star-Lord, der mindestens genauso cool ist und ein paar besser verständliche Sprüche auf Lager hat. Wie der Kollege in unserer Review bereits treffend formuliert hat, ist das galaktische Abenteuer bestes Popcorn-Gaming mit hohem Spaß-Faktor. Perfekt für die freien Tage nach dem Fest!

Im Action-Game geht ihr mit dem erst frisch gruppierten Team der Guardians of the Galaxy auf eine Mission, die in völligem Chaos endet. Zwischen unzähligen Dialogen, toll inszenierten Zwischensequenzen und frechen Sprüchen müsst ihr das Universum retten. Viel Glück dabei!

It Take Two

Was gibt es Schöneres, als gemeinsam an der Konsole für die Liebe zu kämpfen? Nicht viel! Aus diesem Grund wollen wir euch als tolles Weihnachtsgeschenk unbedingt “It Takes Two” vorstellen. Der Vorteil: Damit beschenkt ihr euch auch selbst, denn die verrückte Liebesgeschichte erlebt man am besten zusammen! Das kooperative Abenteuer spielt ihr im Couch-Koop-Modus, was es einfach perfekt für Paare, WG-Partner und alle macht, die am Liebsten gemeinsam vor der PlayStation sitzen. Online geht es natürlich auch.

In diesem fantastisch inszenierten Plattform-Adventure müsst ihr das Ehepaar, das kurz vor der Scheidung steht, wieder zusammenbringen! Dazu hüpft, springt, rennt und schießt ihr euch durch die abwechslungsreichen Level und lernt vom Book of Love so einiges über Vertrauen und Zusammenhalt. Liebe kann ja so schön sein!

Deathloop

Wenn ihr in “DEATHLOOP” startet, gibt es zwar keine Geschenke, gefeiert wird aber trotzdem! Und genau deshalb passt es wunderbar in unseren Geschenke Guide. Außerdem ist Deathloop ein ziemlich cooles Spiel! “DEATHLOOP” ist echt ein cooles Spiel. “DEATHLOOP” ist wirklich ein – moment, haben wir das nicht eben schon geschrieben? Na super, wir sind schon wieder in einem Loop gefangen.

In “DEATHLOOP”dreht sich alles wortwörtlich um den Protagonisten, der ohne Erinnerungen am Strand von Black Reef aufwacht und diesen Tag immer und immer wieder neu durchmacht, sobald er stirbt. Während er das gar nicht gut findet, setzt die feiernde Meute auf der Insel alles daran, ihren perfekten Tag in Saus und Braus immer wieder neu zu erleben. Eure Aufgabe ist es, die acht menschlichen Ziele zu töten, um diesen Kreislauf zu durchbrechen und in ein normales Leben zurückzukehren. Doch das ist einfacher gesagt, als getan.

“DEATHLOOP” ist ein echt cooles … verdammt.

Life is Strange: True Colors

Allein durch seine bunten Farben erinnert uns “Life Is Strange: True Colors” an bunte Lichterketten und festlichen Baumschmuck. Im neuesten Ableger der “Life Is Strange”-Reihe schlüpft ihr in die Haut der Protagonistin Alex, die menschliche Gefühle lesen kann. Und nicht nur das: Mittels ihrer Kräfte taucht sie tief in die Gefühlswelt anderer ein und kann sie wahrhaftig erleben. Eine Fähigkeit, die Fluch und Segen zugleich sein kann.

Wie schon die anderen Teile der Serie trifft “True Colors” mitten ins Herz und stellt die emotionale Geschichte in den Vordergrund, während ihr die Welt untersucht, Gespräche führt und die Rätsel löst, die euch in der Kleinstadt begegnen. Emotional, mitreißend und perfekt für einen kalten Winterabend.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Bei wem es an Weihnachten ein bisschen actionlastiger werden darf, der ist mit “The Dark Pictures Anthology: House of Ashes” gut beraten. Das aktuellste Abenteuer der in Episoden erzählten Horrorgeschichten verschlägt euch im wahrsten Sinne des Wortes unter die Erde an einem längst verlassenen Ort. Der spielbare Horrorfilm verläuft durch eure Handlungen und Dialogantworten immer ein wenig anders, sodass er immer wieder für Überraschungen sorgt. Hier bekommt ihr Liebesgeständnisse, Vampir-ähnliche Kreaturen, wilde Ballereien und spannende Wendungen. Eine bunte Mischung, in der euch immer mal wieder ein Charakter abhandenkommen wird.

Obwohl es ein wenig gruselig ist, passt es perfekt zu Weihnachten, denn: Dank des Filmabend-Modus können bis zu fünf Spieler im Couch-Koop-Modus gemeinsam vor der Konsole sitzen und versuchen, das Abenteuer zu überleben. Dafür wird nur ein einziger Controller benötigt, der auf Kommando weitergegeben wird. Perfekt für das Familientreffen, wenn die Kinder alle im Bett sind!

Hades

Für alle, die nach Rotkraut, Klößen und Braten so langsam wieder aus dem Weihnachtsmodus erwachen wollen, haben wir ein aufregendes Spiel direkt aus der Hölle im Gepäck: “HADES”.

Als Sohn des namensgebenden Herrschers der Unterwelt wollt ihr aus eben dieser entkommen, doch euer Vater macht euch dieses Vorhaben alles andere als leicht. Kein Wunder, schließlich befindet ihr euch mit “HADES” in einem Rogue-like, das euch nach jedem Tod an den Anfang des Abenteuers zurück katapultiert.

Dank verschiedener Gaben anderer Götter und eurer scharfen Analyse der einzelnen Abschnitte, werdet ihr mit jedem Mal besser und kommt noch weiter voran. Ein teuflisches Vergnügen, das immer weiter motiviert. Kleine Details und jede Menge Spielwitz machen das knackig schwere Game in der Unterwelt zu einem Highlight.

