PlayStation: Adventskalender mit PS5 – Preise am 19. Dezember

Update vom 19. Dezember 2021: Auf den heutigen Tag haben wohl viele Spieler gewartet. Denn gewinnen könnt ihr eine PS5 samt Zubehör wie Pulse 3D-Headset, Kamera, Fernbedienung und zusätzlichem DualSense-Controller. Als Nebenpreise gibt es „Call of Duty Vanguard“ in der Ultimate Edition.

Im PLAY3.DE-Forum werden ebenfalls die Gewinne der kommenden Tage diskutiert.

Falls euch noch ein paar Punkte fehlen: Sony hat uns für euch einen Code zur Verfügung gestellt, der euch 1.000 Credits beschert: SVT-3TT-VA1

Der Code ist unendlich einlösbar, allerdings nur einmal pro Account.

Update vom 18. Dezember 2021: Auch am Samstag wird der PlayStation Adventskalender nicht pausiert. Der Hauptpreis ist ein großes „Hot Wheels Unleashed“-Paket, das mit dem Spiel, einem Track-Builder und Merchandise daherkommt. Auch Gewinner den Nebenpreise erhalten ein Exemplar des Spiels. Hinzu kommt eine kleinere Portion Merchandise.

Update vom 17. Dezember 2021: Als heutiger Hauptpreis wird erneut eine Konsole verlost. Eine PS5 ist es nicht. Aber auch die PS4 Pro als „Death Stranding Limited Edition“ macht im Regal einen guten Eindruck. Die Collector’s Edition des Spiels gibt es obendrauf. Gewinner der Nebenpreise können sich auf Fanpakete zu „Tiny Tinas Wonderland“ einstellen. Sie umfassen eine Figur, einen Plüschhasen und eine Tasse.

Update vom 16. Dezember 2021: Der PlayStation Adventskalender nähert sich langsam der Zielgeraden. Zu Gewinnen gibt es heute ein dickes „Tales of Arise“-Fanpaket, das sich aus der Collector’s Edition, einem Plüschtier und einem beleuchteten Bilderrahmen zusammensetzt. Als Trostpreise werden kleine „Tales of Arise“-Fanpakete mit weniger Inhalt verlost.

Update vom 15. Dezember 2021: Mit dem heutigen Hauptpreis könnt ihr euch selbst filmen. So wird die Vlogging-Kamera ZV-1 verlost. Den Steuerungsgrip VPT2BT gibt es dazu. Ebenfalls werden drei Kalypso-Pakete mit „Port Royale 4“, „Spacebase Startopia“ und „Disciples Liberation“ vergeben.

Update vom 14. Dezember 2021: Gewinner des Hauptpreises sichern sich heute ein „Life is Strange“-Paket, das sich aus dem neusten Spiel, einer Jacke und weiterem Merchandise wie Figuren zusammensetzt. Auch bei den Nebenpreisen handelt es sich um „Life is Strange“-Pakete, allerdings in einer kleineren und weniger umfangreichen Version.

Update vom 13. Dezember 2021: Heute kommen Spieler auf ihre Kosten, die sich bisher nicht mit „The Wircher 3“ beschäftigt haben. Der Titel wird als Collector’s Edition verlost. Obendrauf packt Sony ein Kochbuch und eine Schürze. Als Nebenpreise werden drei DualShock-Controller im Gold-Look verlost,

Update vom 12. Dezember 2021: Am Sonntag könnt ihr einen TV gewinnen. Denn beim Hauptpreis am 3. Advent handelt es sich um den Sony X90J mit 65 Zoll. Zudem werden „NBA 2K22“-Pakete verlost.

Update vom 11. Dezember 2021: Heute geht es mit „Lost Judgment“ in die Lüfte. Der Hauptpreis ist ein Paket bestehend aus dem Spiel, einer Drohne, einem Skate-Deck und weiteren Inhalten. Gewinner der Nebenpreise erhalten ein Exemplar des Spiels.

Update vom 10. Dezember 2021: Eine PS5 wird heute zwar nicht verlost. Allerdings könnt ihr euch auf eine andere Hardware einstellen. So handelt es sich beim Hauptpreis um ein Exemplar von PlayStation VR samt Kamera und „VR Worlds“. Als „Trostpreise“ werden „Kena Bridge of Spirits“ und drei Monate PS Now verlost.

Update vom 9. Dezember 2021: Auch am heutigen Donnerstag gibt es wieder etwas zu gewinnen. Vor allem Freunde von Rennspielen dürften begeistert sein, denn der Hauptpreis ist ein T 248 P-Lenkrad. Als Nebenpreise werden „Ghostrunners“ und drei Monate PS Now vergeben.

Update vom 8. Dezember 2021: Der Hauptpreis des heutigen Tages ist ein großes „Final Fantasy 7 Remake Paket“. Es setzt sich aus der Collector’s Edition samt Figur, Poylgon-Figuren, Untersetzer und einem Steelbook zusammen. Als Nebenpreis gibt es Pakete mit einem geringeren Umfang.

Update vom 7. Dezember 2021: Ein Blick hinter das siebte Türchen verrät, was euch heute erwartet. So könnt ihr als Hauptpreis den „Landwirtschafts-Simulator 22“ als gut gefülltes Bundle samt Mini-Traktor gewinnen. Als Nebenpreise werden der „Bus Simulator 21“ und drei Monate PS Plus verlost.

Update vom 6. Dezember 2021: Heute ist nicht nur der Nikolaustag. Auch kann ein neues Türchen des P08layStation Adventskalenders geöffnet werden. Dahinter versteckt sich die volle Portion „Fallout 76“. Beim Hauptpreis handelt es sich um ein Fan-Kit, das sich aus einer Replica-Waffe, einem T-Shirt, einem Wallscroll und weiteren Inhalten zusammensetzt. Auch die Nebenpreise bestehen aus Merchandise.

Update vom 5. Dezember 2021: Am heutigen Sonntag gibt es einen besonderen Hauptpreis. Eine PS5 ist nicht dabei. Doch passend zum nahenden Release von „Gran Turismo 7“, zu dem heute ein neues Gameplay-Video veröffentlicht wurde, erwartet euch im PlayStation Adventskalender ein PlaySeat-Rennsitz. Als Trostpreise werden DualSense-Controller in der Cosmic Red-Version verlost.

Update vom 4. Dezember 2021: Weiter geht es am heutigen Samstag mit einem „The Elder Scrolls Online“-Paket, das sich aus der Collector’s Edition des Spiels für PS4, einem Kochbuch, einem 04Artbook und einem Bodypillow zusammensetzt. Als Trostpreise werden im PlayStation Adventskalender kleine „The Elder Scrolls Online“-Pakete vergeben. Sie umfassen das Spiel, ein Ledernotizbuch und einen Schlüsselanhänger.

Update vom 3. Dezember 2021: Auch heute könnt ihr wieder ein Türchen öffnen und am Gewinnspiel teilnehmen. Der Adventskalender beschert einem glücklichen Gewinner ein Xperia 1 III in Purple. Als Nebenpreise gibt es drei EA-Pakete mit mehreren Spielen, darunter „FIFA 22“ und „Battlefield 2042“.

Update vom 2. Dezember 2021: Zu den Preisen am zweiten Tag gehört ein Fanpaket rund um „The Last of Us Part 2“. Mit dabei sind eine spezielle PS4 Pro-Konsole, eine Ellie-Statue und eine Seagate-Festplatte. Als Trostpreis gibt es ein Merchandise-Paket bestehend aus Shirt, Badges und Pullover.

Update vom 1. Dezember 2021: Heute könnt ihr einen Razer Iskur Gaming-Stuhl und ein Razer Kaira X-Headset gewinnen.

Ursprüngliche Meldung: Das alljährliche Weihnachtsfest steht vor der Tür. Und einmal mehr startet Sony einen PlayStation-Adventskalender, der euch ausgesuchte Preise gewinnen lässt.

Ohne Hürde mitmachen könnt ihr diesmal allerdings nicht. Denn um an den Gewinnspielen teilnehmen zu können, müsst ihr Credits investieren, die ihr durch verschiedene Aktivitäten erhaltet.

5.000 Coins gutgeschrieben bekommt ihr bereits, wenn ihr eine gültige PlayStation-Plus-Mitgliedschaft euer Eigen nennt. Ebenfalls gibt es Credits für eure verdienten Trophäen, wobei im Aktionszeitraum erspielte Trophäen mehr wert sind.

So bekommt ihr Credits

Letztendlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Credits für den PlayStation-Adventskalender zu verdienen.

Spielt und sammelt PS4-Trophäen (PS3- und PS5-Trophäen zählen nicht)

Spielt Booster-Games für noch mehr Credits (x30)

Beantwortet die tägliche Quizfrage (300 Credits)

Schaut euch jeden Tag ein Video an (300 Credits)

Ladet Freunde ein (1.000 Credits)

Schaut Seiten an (300 Credits)

Habt ihr genügend Credits gesammelt, könnt ihr täglich Gewinnspiel-Tickets kaufen, mit denen ihr eines der Türchen öffnet und an der Verlosung teilnehmt. So funktioniert das Ganze:

Meldet euch mit eurem PlayStation Konto an.

Schließt Aufgaben ab und verdient Credits.

Kauft mit den Credits Gewinnspiel-Tickets um täglich Preise zu gewinnen.

Starten wird der PlayStation-Adventskalender (wenig überraschend) am morgigen 1. Dezember 2021. Mit einem Klick auf den nachfolgenden Link landet ihr auf der entsprechenden Aktionsseite, könnt euch weitere Informationen einholen und direkt daran teilnehmen.

Auch an die neugierigen Spieler wurde gedacht. So dürft ihr im Vorfeld eure Punkte investieren und einen Blick auf die zu erwartenden Gewinne werfen. Möglich ist es, mit einer Investition von jeweils 1.000 Coins einzelne Türchen zu öffnen. Dahinter verstecken sich verschiedene Gewinne. Um ein paar Beispiele zu nennen:

Gaming-Monitor ROG PG32UQ

Wifi 6 Router ROG Strix GS-AX5400

Pulse 3D Wireless-Headset

Playseat – Pro Racing Seat

DualSense Wireless-Controller

Kabellose Sony-Kopfhörer WH1000XM4

PS4 Pro in der Death Stranding Limited Edition

Tiny Tinas Wonderlands-Paket

Und zahlreiche weitere Preise

Vielleicht versteckt sich hinter einem der Türchen eine PS5? Um ein wenig zu spoilern: Am 24. Dezember 2021 werdet ihr nicht fündig.

Weitere Meldungen zu Playstation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren