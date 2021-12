Elden Ring: George R.R. Martin spricht über die Zusammenarbeit mit From Software

Anfang 2022 erscheint mit dem Action-Rollenspiel "Elden Ring" das neueste Werk aus dem Hause From Software. In einem aktuellen Blog-Eintrag verlor der gefeierte Autor George R.R. Martin noch einmal ein paar Worte über den Titel und sprach zudem über seine Zusammenarbeit mit From Software.

Bekanntermaßen wirkte der gefeierte US-Autor George R.R. Martin („Game of Thrones“) sowohl an der Geschichte als auch an der Spielwelt des kommenden Action-Rollenspiels „Elden Ring“ mit.

Einige Wochen vor dem offiziellen Release sprach George R.R. Martin in einem Blog-Eintrag noch einmal über die Zusammenarbeit mit From Software und verriet unter anderem, wie diese zustande kam. Demnach traten vor ein paar Jahren From Softwares Hidetaka Miyazaki und weitere kreative Köpfe hinter der „Dark Souls“-Reihe an ihn heran und baten den Autoren bei der Realisierung einer dunklen und vielfältigen Spielwelt um seine Unterstützung beziehungsweise Zusammenarbeit.

George R.R. Martin verspricht Großes

Auch wenn George R.R. Martin laut eigenen Angaben kaum einen Bezug zu Videospielen hat, konnte er das Angebot von From Software schlichtweg nicht ablehnen. Der Autor führte aus: „Miyazaki und sein Team von From Software machten bahnbrechende Sachen mit großartiger Kunst, und was sie von mir wollten, war nur ein bisschen Weltbau: eine tiefe, dunkle, resonante Welt, die als Grundlage für das Spiel dienen sollte, das sie entwickeln wollten. Und nebenbei liebe ich es, Welten zu erschaffen und imaginäre Geschichte zu schreiben.“

„Also habe ich meinen Beitrag geleistet und an meine neuen Freunde in Japan weitergegeben, und sie haben es von dort aus übernommen. Und Jahre vergingen. Videospiele sind heutzutage so groß wie Filme (eigentlich größer) … und die Erstellung dauert genauso lange“, ergänzte George R.R. Martin und versprach, dass sich die Spieler auf etwas Großes freuen dürfen, da „Elden Ring schlichtweg unglaublich aussehe“.

„Elden Ring“ wird am 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Quelle: George R.R. Martin

