Kena Bridge of Spirits: Update 1.14 mit kleinen Bugfixes und festlichen Hüten steht bereit

Unter der Versionsbezeichnung 1.14 steht ab sofort ein neues Update zum Action-Adventure "Kena: Bridge of Spirits" bereit. Geboten werden neben kleineren Bugfixes festliche Hüte, mit denen ihr in der Welt des Spiels die besinnliche Weihnachtszeit begehen könnt.

"Kena: Bridge of Spirits" ist unter anderem für die PlayStation-Plattformen erhältlich.

Zum Abschluss des Jahres versorgten die Indie-Entwickler der Ember Labs das hauseigene Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ mit einem neuen Update.

Dieses hebt den Titel auf die Version 1.14 und bringt zum einen kleinere Bugfixes mit sich. Welche Fehler mit den neuesten Patch im Detail in Angriff genommen wurden, verriet das Studio allerdings nicht. Ergänzend zu den Fehlerbehebungen hielten mit dem Update 1.14 festliche Hüte für die Rot Einzug, mit denen euch die Möglichkeit geboten wird, eure Zeit in „Kena: Bridge of Spirits“ etwas besinnlicher zu gestalten.

Entwickler möchten an der Marke festhalten

Wie es mit der Marke weitergehen wird, steht aktuell zwar noch in den Sternen, allerdings wiesen die Macher der Ember Labs vor ein paar Monaten darauf hin, dass das Studio gerne an „Kena: Bridge of Spirits“ festhalten und das Universum des Titels erweitern möchte. Dies muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass wir uns auf kurz oder lang über einen Nachfolger zum Action-Adventure freuen dürfen.

Stattdessen können sich die Entwickler vorstellen, die Geschichte von „Kena: Bridge of Spirits“ in anderen Medien wie Filmen oder Comics weiterzuerzählen. Spruchreif sei diesbezüglich allerdings noch nichts. Somit bleib abzuwarten, wie es mit der Marke im Endeffekt weitergeht.

„Kena: Bridge of Spirits“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

