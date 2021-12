Star Wars Eclipse: Insider sprechen von einer offenen Welt und The Last of Us als Inspirationsquelle

Mit "Star Wars: Eclipse" wurde Anfang des Monats das neueste Projekt der "Heavy Rain"- und "Detroit: Become Human"-Macher von Quantic Dream vorgestellt. Während sich das französische Studio mit konkreten Details noch vornehm zurückhält, bringen Insider aktuell unbestätigte Informationen zur spielerischen Umsetzung des Action-Adventures in Umlauf.

Nach den Gerüchten im Vorfeld des Events wurde „Star Wars: Eclipse“ auf den The Game Awards 2021 Anfang des Monats auch offiziell angekündigt. Allzu viele Details zu dem ambitionierten Projekt wurden bisher allerdings nicht genannt.

Stattdessen wissen wir nur, dass der Titel zu den Zeiten der Hohen Republik spielen wird. Somit setzt die Handlung rund 200 Jahre vor den Geschehnissen von „Star Wars: Episode 1“ ein. Ergänzend zur offiziellen Ankündigung von „Star Wars: Eclipse“ fassten die englischsprachigen Kollegen von Twisted Voxel die Aussagen diverser Insider zusammen, in denen es unter anderem um die Geschichte und die Spielwelt des neuen „Star Wars“-Abenteuers geht.

Eine offene Welt mit interaktivem Story-Telling?

Spielerisch haben wir es laut den Insidern mit einem klassischen Action-Adventure in einer offenen Welt zu tun, das mit einem interaktiven Story-Telling versehen wurde. Weiter heißt es, dass sich die Macher von Quantic Dream bei der Gestaltung der Spielwelt und der Geschichte von namhaften Vorbildern wie beispielsweise Naughty Dogs Endzeit-Hit „The Last of Us“ inspirieren ließen. Näher ins Detail gingen die Insider bezüglich der „The Last of Us“-Anleihen allerdings nicht.

Mit einem Blick auf die spielerische Umsetzung von „Star Wars: Eclipse“ führten die Insider aus, dass die Spieler mit ihren Entscheidungen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte nehmen und sich zudem auf eine nicht näher konkretisierte kompetitive Mehrspieler-Komponente freuen dürfen. Deutlich konservativer gehen die Entwickler von Quantic Dream demnach an das Action-Gameplay heran, das als klassisch beschrieben wird und weitestgehend dem entsprechen soll, was wir von einem typischen Action-Adventure erwarten würden.

Für die Entwicklung von „Star Wars: Eclipse“ sind laut den Insider-Quellen Quantic Dreams Studios in Montreal und Paris verantwortlich, wobei die Geschichte des Action-Adventures aus der Feder von David Cage stammt und von Quantic Dreams Hauptniederlassung in Paris realisiert wird. Abschließend heißt es, dass „Star Wars: Eclipse“ auf Basis der hauseigenen Engine von Quantic Dream entsteht und noch einiges an Entwicklungszeit vor sich hat. Mit dem Release sollten wir daher erst in ein paar Jahren rechnen.

Angaben, die die Verantwortlichen von Quantic Dream bisher allerdings nicht kommentieren oder gar bestätigen wollten.

